Прямой эфир «Реального времени» 10 августа — с 15.00 мск
Сегодня в прямом эфире «Реального времени» поговорим о сети экспресс-парикмахерских «Чио Чио» и новом проекте о продаже акций компании, о экосистеме русского венчурного клуба и об опере «Кара Пулат» под открытым небом
15.00 — Ильназ Набиуллин, основатель сети экспресс-парикмахерских «Чио Чио»
Тема: Японские технологии и инвестиции: как экспресс парикхмахерские захватили рынок и теперь готовы выйти на рынок акций
16.00 — Вячеслав Шуленин, CEO клуба «Синдикат»
Тема: «Русский венчур. Перезагрузка»
17.00 — Эльмир Низамов, композитор, доцент кафедры композиции Казанской консерватории
Тема: О постановке оперы «Кара пулат» под открытом небом в Болгаре
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