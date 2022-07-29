Дневной эфир «Реального времени»

Сегодня в прямом эфире «Реального времени» обсуждаем мотивацию молодежи в выборе профессии, особенности бизнеса в сфере ухода и красоты, национальных сувениров, а также ключевые события православной жизни в Татарстане.
Наши гости:
12.00 — Эмиль Губайдуллин, генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ»
13.30 — Анастасия Брусницына, владелица студии красоты «Конечно Можно!»
14.00 — Раушания Полосина, основатель музея Чак-Чака, студии сувениров «Айда», интерьерного бренда «Татар Хоум»
15.00 — Отец Александр Ермолин, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии РПЦ с темой «Прошедшее и грядущее»
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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