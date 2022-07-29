29 июл 2022

Дневной эфир «Реального времени»

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Сегодня в прямом эфире «Реального времени» обсуждаем мотивацию молодежи в выборе профессии, особенности бизнеса в сфере ухода и красоты, национальных сувениров, а также ключевые события православной жизни в Татарстане.

Наши гости:

12.00 — Эмиль Губайдуллин, генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ»

13.30 — Анастасия Брусницына, владелица студии красоты «Конечно Можно!»

14.00 — Раушания Полосина, основатель музея Чак-Чака, студии сувениров «Айда», интерьерного бренда «Татар Хоум»

15.00 — Отец Александр Ермолин, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии РПЦ с темой «Прошедшее и грядущее»

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