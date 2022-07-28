28 июл 2022

Стрим «Реального времени»: безопасные электросамокаты?! Как обучают дизайнеров в Казани

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Безопасные электросамокаты?! Как обучают дизайнеров в Казани: стрим «Реального времени»

15.00 Денис Балакирев, Whoosh

16.00 Карина Набиуллина, Институт дизайна и пространственных искусств КФУ

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