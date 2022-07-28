Стрим «Реального времени»: безопасные электросамокаты?! Как обучают дизайнеров в Казани

Безопасные электросамокаты?! Как обучают дизайнеров в Казани: стрим «Реального времени»
15.00 Денис Балакирев, Whoosh
16.00 Карина Набиуллина, Институт дизайна и пространственных искусств КФУ
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«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.