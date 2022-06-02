Строительный форум ДВИЖЕНИЕ

Со 2 по 4 июня 2022 г. в Казани состоится Строительный форум ДВИЖЕНИЕ — отраслевое, межрегиональное мероприятие, целью проведения которого является эффективное взаимодействия между производителями и потребителями строительного рынка.

Посетителям предоставится возможность изучить технологию использования заинтересовавшего продукта при проведении ведущими специалистами мастер-классов и тренингов. Лично опробовать и принять участие в процессе применения строительных материалов, инструмента и оборудования. Получить ответы на интересующие вопросы от технологов. Принять участие в конкурсах и мастер-классах от производителей и организаторов мероприятия.

Программа форума

Первый день, 2 июня

10.00 — Открытие форума. Приветственное слово организаторов форума. Знакомство с компаниями представленными на форуме.

11.00 — 12.00 Выступление на главной сцене компании Основит.

12.00 -16.40 Мастер-классы и презентации строительных компаний (стенд).

16.40 — 17.00 Розыгрыши призов Организатором форума.

Время уточняется — Конкурс по сбору конструкции из гипсовых плит Gyproc.

17.00 завершение конкурса специалистов гипсокартонщиков. Награждение победителей.

17.30 Завершение первого дня строительного форума.

19.00 Гала-ужин в ресторане Булгар (оплачивается отдельно).

Второй день, 3 июня

11.00 — 11.30 Выступление на главной сцене компании-производителя плиточного клея.

11.30 — 12.00 Конкурс для участников по приклеиванию плиточного клея.

12.00 — 15.00 Мастер-классы строительных компаний.

15.00-15.10 Лотерея от партнеров (стенд).

15.10.-15.40 Краш-тесты листовых материалов ВОЛМА (сцена).

15.40-16.30 Конкурс по наливному и теплому полу.

16.30-17.00 Розыгрыш подарков Организатором (подарки предоставлены компаниями участниками).

17.00. Завершение второго дня строительного форума.

Третий день, 4 июня

10.30. Начало мастер -классов, презентаций и розыгрышей подарков на стендах компаний участников.

11.30 -11.45. Розыгрыш плиткореза.

11.45 -12.45.Выступление с на главной сцене компании-партнера.

12.45 -14.30 .Мастер-классы и активности от строительных компаний.

14.30-17.00-Конкурс плиточников.

15.00-15.10. Лотерея от партнеров.

17.00-17.30.Награждение победителей в конкурсе плиточников! Розыгрыш подарков.

17.30 Завершение третьего дня строительного форума.

Место проведения: ВЦ КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА (ПАВИЛЬОН №3)