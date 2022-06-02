Со 2 по 4 июня 2022 г. в Казани состоится Строительный форум ДВИЖЕНИЕ — отраслевое, межрегиональное мероприятие, целью проведения которого является эффективное взаимодействия между производителями и потребителями строительного рынка.
Посетителям предоставится возможность изучить технологию использования заинтересовавшего продукта при проведении ведущими специалистами мастер-классов и тренингов. Лично опробовать и принять участие в процессе применения строительных материалов, инструмента и оборудования. Получить ответы на интересующие вопросы от технологов. Принять участие в конкурсах и мастер-классах от производителей и организаторов мероприятия.
10.00 — Открытие форума. Приветственное слово организаторов форума. Знакомство с компаниями представленными на форуме.
11.00 — 12.00 Выступление на главной сцене компании Основит.
12.00 -16.40 Мастер-классы и презентации строительных компаний (стенд).
16.40 — 17.00 Розыгрыши призов Организатором форума.
Время уточняется — Конкурс по сбору конструкции из гипсовых плит Gyproc.
17.00 завершение конкурса специалистов гипсокартонщиков. Награждение победителей.
17.30 Завершение первого дня строительного форума.
19.00 Гала-ужин в ресторане Булгар (оплачивается отдельно).
11.00 — 11.30 Выступление на главной сцене компании-производителя плиточного клея.
11.30 — 12.00 Конкурс для участников по приклеиванию плиточного клея.
12.00 — 15.00 Мастер-классы строительных компаний.
15.00-15.10 Лотерея от партнеров (стенд).
15.10.-15.40 Краш-тесты листовых материалов ВОЛМА (сцена).
15.40-16.30 Конкурс по наливному и теплому полу.
16.30-17.00 Розыгрыш подарков Организатором (подарки предоставлены компаниями участниками).
17.00. Завершение второго дня строительного форума.
10.30. Начало мастер -классов, презентаций и розыгрышей подарков на стендах компаний участников.
11.30 -11.45. Розыгрыш плиткореза.
11.45 -12.45.Выступление с на главной сцене компании-партнера.
12.45 -14.30 .Мастер-классы и активности от строительных компаний.
14.30-17.00-Конкурс плиточников.
15.00-15.10. Лотерея от партнеров.
17.00-17.30.Награждение победителей в конкурсе плиточников! Розыгрыш подарков.
17.30 Завершение третьего дня строительного форума.
Место проведения: ВЦ КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА (ПАВИЛЬОН №3)
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