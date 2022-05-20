«Merge» в Иннополисе - точка слияния профессиональных IT-конференций

Наш привычный мир стремительно меняется. Как развиваться в новых условиях? Как сохранить работу и бизнес во время кризиса? И что вообще ждет IT-сферу?

20-21 мая в Иннополисе, Республика Татарстан, пройдет «Merge» — IT-событие на котором спикеры расскажут, как сместились приоритеты в построении команд и создании проектов, как оставаться востребованным специалистом и, главное, за какими направлениями IT будущее.

«Merge» объединит на одной площадке представителей различных сфер IT: от тестировщиков и тимлидов до маркетологов и эйчаров. Более 1500 участников со всей России, 150 спикеров-практиков из ведущих IT-компаний и 2 дня в самом технологичном городе.

Что ждет вас на «Merge»:

7 тематических направлений: Development, Digital-маркетинг, HR, Teamlead, Management, Образование и карьера в IT, Тренды;

140 докладов от топовых спикеров из Яндекса, X5 Group, S7, Cбера и других российских и международных компаний: только реальные кейсы и ключевые темы, никакой лишней теории, общеизвестных фактов и воды;

Много-много интерактивных секций: мастер-классы, воркшопы, BoF-сессии, круглые столы, быстрые собеседования — все, чтобы максимально погрузиться в практику, вдохновиться идеями и обсудить насущные проблемы IT;

Эффективный нетворкинг, лаунж-зоны для общения и яркое афтепати: «Merge» — это не только информативные доклады, но и возможность найти единомышленников и завести новые деловые связи или просто дружеские знакомства всего за два дня.

Мероприятие будет полезно разработчикам, QA, тимлидам, Project/Product-менеджерам, маркетологам, аналитикам, UI/UX-дизайнерам, редакторам, PR-специалистам, HR-менеджерам, а также тем, кто только начинает свой путь в IT.

Встречаемся 20-21 мая на «Merge» в Иннополисе, чтобы обсудить будущее российского IT!

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Билеты на сайте конференции.