«Merge» в Иннополисе - точка слияния профессиональных IT-конференций

Наш привычный мир стремительно меняется. Как развиваться в новых условиях? Как сохранить работу и бизнес во время кризиса? И что вообще ждет IT-сферу?
20-21 мая в Иннополисе, Республика Татарстан, пройдет «Merge» — IT-событие на котором спикеры расскажут, как сместились приоритеты в построении команд и создании проектов, как оставаться востребованным специалистом и, главное, за какими направлениями IT будущее.
«Merge» объединит на одной площадке представителей различных сфер IT: от тестировщиков и тимлидов до маркетологов и эйчаров. Более 1500 участников со всей России, 150 спикеров-практиков из ведущих IT-компаний и 2 дня в самом технологичном городе.
Что ждет вас на «Merge»:
Мероприятие будет полезно разработчикам, QA, тимлидам, Project/Product-менеджерам, маркетологам, аналитикам, UI/UX-дизайнерам, редакторам, PR-специалистам, HR-менеджерам, а также тем, кто только начинает свой путь в IT.
Встречаемся 20-21 мая на «Merge» в Иннополисе, чтобы обсудить будущее российского IT!
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Билеты на сайте конференции.
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