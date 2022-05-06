Матч чемпионата России по регби в Казани

6 мая ватерполисты Эмиль Зиннуров, СК ВВС «Синтеза» Даниил Пронин и Игорь Чирков проведут символический удар перед матчем чемпионата России по регби в Казани.
В этот день на стадионе «Тулпар» казанская «Стрела» сразится с пензенским «Локомотивом», и наши чемпионы приглашены на игру в качестве почетных гостей!
Вместе с заводчанами на матче будут трофеи «Синтеза» — Кубок России и Кубок победителей чемпионата страны: каждый болельщик сможет сделать с ними памятное фото.
Начало матча — в 19:00! Встретимся на регби!
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