Матч чемпионата России по регби в Казани

6 мая ватерполисты Эмиль Зиннуров, СК ВВС «Синтеза» Даниил Пронин и Игорь Чирков проведут символический удар перед матчем чемпионата России по регби в Казани.

В этот день на стадионе «Тулпар» казанская «Стрела» сразится с пензенским «Локомотивом», и наши чемпионы приглашены на игру в качестве почетных гостей!

Вместе с заводчанами на матче будут трофеи «Синтеза» — Кубок России и Кубок победителей чемпионата страны: каждый болельщик сможет сделать с ними памятное фото.

Начало матча — в 19:00! Встретимся на регби!