ФОРУМ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ КАЗАНИ

С 18 по 20 мая 2022 года в Казани пройдет второй Форум архитекторов и дизайнеров, проекта, признанного самым масштабным в отрасли дизайна и архитектуры России!
Первый проект, который состоялся в апреле 2019 года посетило почти 2000 специалистов отрасли.
В 2022 году участников ожидает новая программа, новые спикеры, среди которых профессионалы и эксперты в области дизайна и архитектуры. Вход на все события форума — свободный по предварительной регистрации.
В программе: лекции на самые актуальные темы, мастер-классы и дискуссионные площадки.
Среди спикеров Форума:
В формате Форума состоится Концептуальная выставка новинок и трендов в дизайне и архитектуры Design Days. Ведущие поставщики дизайн-ориентированных материалов для интерьеров и экстерьеров, и мебели представят на экспозициях свою продукцию. Выставка пройдет в том же здании, что и Форум.
Подробности о мероприятии и регистрация — по ссылке.
г. Казань, Оренбургский тракт, д. 5/4
Ak Bars Retro Cars — выставочный центр
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