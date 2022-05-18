ФОРУМ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ КАЗАНИ

С 18 по 20 мая 2022 года в Казани пройдет второй Форум архитекторов и дизайнеров, проекта, признанного самым масштабным в отрасли дизайна и архитектуры России!

Первый проект, который состоялся в апреле 2019 года посетило почти 2000 специалистов отрасли.

В 2022 году участников ожидает новая программа, новые спикеры, среди которых профессионалы и эксперты в области дизайна и архитектуры. Вход на все события форума — свободный по предварительной регистрации.

В программе: лекции на самые актуальные темы, мастер-классы и дискуссионные площадки.

Среди спикеров Форума:

Ингмар Витвицкий (Санкт-Петербург) — архитектор, обладатель множества наград в области архитектуры, в том числе «Хрустальный Дедал».

(Санкт-Петербург) — архитектор, обладатель множества наград в области архитектуры, в том числе «Хрустальный Дедал». Дарья Василькова (Москва) — дизайнер, предметный дизайнер, постоянный участник рейтинга ТОП 100 по версии журнала AD.

(Москва) — дизайнер, предметный дизайнер, постоянный участник рейтинга ТОП 100 по версии журнала AD. Марсель Искандаров (Казань) — архитектор-дизайнер, доцент КФУ, член правления Союза Архитекторов РТ, член ADDI, входит в рейтинг лучших по версии журнала ELLE Decoration.

(Казань) — архитектор-дизайнер, доцент КФУ, член правления Союза Архитекторов РТ, член ADDI, входит в рейтинг лучших по версии журнала ELLE Decoration. Наталья Преображенская (Москва) — шеф-дизайнер студии «Уютная Квартира», эксперт по трендам, 18 лет опыта, более 1500 объектов, блогер.

(Москва) — шеф-дизайнер студии «Уютная Квартира», эксперт по трендам, 18 лет опыта, более 1500 объектов, блогер. Виктор Дембовский (Москва) — дизайнер, историк дизайна и архитектуры

(Москва) — дизайнер, историк дизайна и архитектуры Дарья Майер (Москва) — дизайнер, участник рейтинга ТОП 100 по версии журнала AD

(Москва) — дизайнер, участник рейтинга ТОП 100 по версии журнала AD Дарья Виноградова (Сочи) — архитектор с опытом более 10 лет, член Союза архитекторов России.

(Сочи) — архитектор с опытом более 10 лет, член Союза архитекторов России. Александр Коваль (Санкт-Петербург) — предметный дизайнер, номинант Red Dots Awards 2021, 19 лет в профессии, более 1500 проектов, член правления Союза дизайнеров России (RIDU), эксперт Международной школы дизайна (IDS), эксперт Российской ассоциации мебельщиков.

В формате Форума состоится Концептуальная выставка новинок и трендов в дизайне и архитектуры Design Days. Ведущие поставщики дизайн-ориентированных материалов для интерьеров и экстерьеров, и мебели представят на экспозициях свою продукцию. Выставка пройдет в том же здании, что и Форум.

Подробности о мероприятии и регистрация — по ссылке.

г. Казань, Оренбургский тракт, д. 5/4

Ak Bars Retro Cars — выставочный центр