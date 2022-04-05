5 апреля в IT-парке состоится открытая встреча предпринимателей Казани, в рамках которой приглашенные спикеры и гости обсудят рабочие инструменты антикризисного маркетинга.
Как сохранить клиентский поток? Какие доступные каналы рекламы эффективнее? Что делать с социальными сетями?
На эти вопросы вам помогу ответить спикеры встречи.
Участие в мероприятие БЕСПЛАТНОЕ.
Темы докладов:
Меняем стратегию и инструменты.
Спикер и модератор — Сергей Свиягин, маркетолог, руководитель digital-агентства «Esenin»
Спикер и модератор — Диана Косарева, региональный бизнес-тренер 2ГИС Казань.
Площадки и способы продвижения
Спикер и модератор — Искандер Сабаев, эксперт по личному бренду.
SMM в 2022? Как теперь работать с аудиторией в соц.сетях?
Спикер и модератор — Ольга Дорошенко, руководитель отдела SMM агентства «Esenin»
Подробности и регистрация на встречу на сайте.
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