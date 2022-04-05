05 апр 2022

Открытая встреча предпринимателей Казани

Открытая встреча предпринимателей Казани

5 апреля в IT-парке состоится открытая встреча предпринимателей Казани, в рамках которой приглашенные спикеры и гости обсудят рабочие инструменты антикризисного маркетинга.

Как сохранить клиентский поток? Какие доступные каналы рекламы эффективнее? Что делать с социальными сетями?

На эти вопросы вам помогу ответить спикеры встречи.

Участие в мероприятие БЕСПЛАТНОЕ.

Темы докладов:

  • Digital-маркетинг в новой реальности.

Меняем стратегию и инструменты.

Спикер и модератор — Сергей Свиягин, маркетолог, руководитель digital-агентства «Esenin»

  • Работа с репутацией бренда

Спикер и модератор — Диана Косарева, региональный бизнес-тренер 2ГИС Казань.

  • Личный бренд во время перемен.

Площадки и способы продвижения

Спикер и модератор — Искандер Сабаев, эксперт по личному бренду.

  • Круглый стол / обсуждение:

SMM в 2022? Как теперь работать с аудиторией в соц.сетях?

Спикер и модератор — Ольга Дорошенко, руководитель отдела SMM агентства «Esenin»

Подробности и регистрация на встречу на сайте.

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