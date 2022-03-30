30 мар 2022

Вебинар «Мобильные сотрудники: как укрепить позиции автопарка на рынке в условиях перемен»

30 марта в 10:00 состоится бесплатный бизнес-вебинар на тему «Мобильные сотрудники: как укрепить позиции автопарка на рынке в условиях перемен»

Вопрос сокращения издержек сейчас стоит особенно остро. Какие инструменты управления автопарком можно использовать для повышения эффективности?

Предприниматели-участники вебинара узнают об актуальных способах автоматизации контроля логистики.

На вебинаре расскажут:

  • Как наладить своевременную доставку грузов или пассажиров с соблюдением требований безопасности и режима перевозок.
  • Как своевременно ставить задачи по перевозке, доставке, обслуживанию клиентов и объектов инфраструктуры, и контролировать их выполнение.
  • Как сократить временные затраты и увеличить эффективность каждого сотрудника на 25%-30%.
  • Как быстро могут окупиться инвестиции в систему управления автопарком и мобильными сотрудниками, и на чем можно сэкономить.

Обучающим форматом предусмотрен разбор практических кейсов и ответы на вопросы участников.

Кому будет полезна информация:

  • владельцам и управляющим корпоративных автопарков транспортных, производственных, сервисных компаний, медицинских и образовательных учреждений;
  • логистам, сотрудникам службы безопасности и охраны труда;
  • сотрудникам, отвечающим за работу персонала вне офиса.

Подробности о мероприятии и регистрация по ссылке.

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