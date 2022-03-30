Вебинар «Мобильные сотрудники: как укрепить позиции автопарка на рынке в условиях перемен»

30 марта в 10:00 состоится бесплатный бизнес-вебинар на тему «Мобильные сотрудники: как укрепить позиции автопарка на рынке в условиях перемен»
Вопрос сокращения издержек сейчас стоит особенно остро. Какие инструменты управления автопарком можно использовать для повышения эффективности?
Предприниматели-участники вебинара узнают об актуальных способах автоматизации контроля логистики.
На вебинаре расскажут:
Обучающим форматом предусмотрен разбор практических кейсов и ответы на вопросы участников.
Кому будет полезна информация:
Подробности о мероприятии и регистрация по ссылке.
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