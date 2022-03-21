Встреча Президента РТ Р.Н.Минниханова с предпринимателями

21 марта в режиме офлайн и онлайн Президент Татарстана обсудит с предпринимателями ситуацию с экономическими санкциями и путями преодоления сложностей.

Что будет?

Обсуждение состояния бизнеса в разных отраслях, планы по урегулированию рисков, прогнозы и перспективы, что можно и важно начать делать прямо сейчас, как будет меняться бизнес, импортозамещение, повышение цен на сырьё, нарушение логистики поставок, новые возможности освободившихся рынков и новая экономическая политика.

Кто будет?

Участие примут предприниматели разных направлений, среди которых:

— Сергей Николаевич Акульчев, генеральный директор ООО «Акульчев»;

— Делюс Наилевич Сиразетдинов, генеральный директор компании «КамаСтройИнвест»;

— Олег Владимирович Коробченко, генеральный директор группы компаний «Кориб»;

— и другие предприниматели.



Государственные меры поддержки для бизнеса.



Встреча будет направлена на развитие и укрепление навыков антикризисного управления собственников компаний, формирование актуального пакета знаний и разностороннюю поддержку бизнес-сообщества региона со стороны Государства и ведущих предпринимателей страны.

Все желающие могут присоединиться к онлайн трансляции. . Трансляция будет доступна 21 марта в 11:00 по ссылке.