Встреча Президента РТ Р.Н.Минниханова с предпринимателями

21 марта в режиме офлайн и онлайн Президент Татарстана обсудит с предпринимателями ситуацию с экономическими санкциями и путями преодоления сложностей.
Что будет?
Обсуждение состояния бизнеса в разных отраслях, планы по урегулированию рисков, прогнозы и перспективы, что можно и важно начать делать прямо сейчас, как будет меняться бизнес, импортозамещение, повышение цен на сырьё, нарушение логистики поставок, новые возможности освободившихся рынков и новая экономическая политика.
Кто будет?
Участие примут предприниматели разных направлений, среди которых:
— Сергей Николаевич Акульчев, генеральный директор ООО «Акульчев»;
— Делюс Наилевич Сиразетдинов, генеральный директор компании «КамаСтройИнвест»;
— Олег Владимирович Коробченко, генеральный директор группы компаний «Кориб»;
— и другие предприниматели.
Государственные меры поддержки для бизнеса.
Встреча будет направлена на развитие и укрепление навыков антикризисного управления собственников компаний, формирование актуального пакета знаний и разностороннюю поддержку бизнес-сообщества региона со стороны Государства и ведущих предпринимателей страны.
Все желающие могут присоединиться к онлайн трансляции. . Трансляция будет доступна 21 марта в 11:00 по ссылке.
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