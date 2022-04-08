CrossConf - конференция о трендах IT

8 и 9 апреля 2022 года в Иннополисе состоится CrossConf — масштабная конференция по кроссплатформенной разработке и трендам IT.
Конференция CrossConf — это точка пересечения специалистов из разных сфер IT-индустрии, катализатор для генерации новых идей и нестандартных решений. Место для знакомства с вдохновляющими людьми и выбора новых направлений развития. Повод для дискуссий о Flutter, AI, продуктовом дизайне и управлении командами с лучшими экспертами. И все это — в Иннополисе, молодой IT-столице.
Деловая программа конференции CrossConf будет разделена на потоки. Каждый участник сможет попасть на любой из них.
Потоки:
Подробности и мероприятии и условиях участия — на сайте конференции.
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