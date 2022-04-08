CrossConf - конференция о трендах IT

8 и 9 апреля 2022 года в Иннополисе состоится CrossConf — масштабная конференция по кроссплатформенной разработке и трендам IT.

Конференция CrossConf — это точка пересечения специалистов из разных сфер IT-индустрии, катализатор для генерации новых идей и нестандартных решений. Место для знакомства с вдохновляющими людьми и выбора новых направлений развития. Повод для дискуссий о Flutter, AI, продуктовом дизайне и управлении командами с лучшими экспертами. И все это — в Иннополисе, молодой IT-столице.

Деловая программа конференции CrossConf будет разделена на потоки. Каждый участник сможет попасть на любой из них.

Потоки:

Web dev

Трендовые подходы к web-разработке для всех: от корпораций до стартапов. Свежие кейсы от ведущих экспертов.

Трендовые подходы к web-разработке для всех: от корпораций до стартапов. Свежие кейсы от ведущих экспертов. Mobile dev. Flutter

Опыт ведущих компаний, отладка, тестирование, безопасность приложений. Как создавать сложные анимации, Flutter с нативной точки зрения.

Опыт ведущих компаний, отладка, тестирование, безопасность приложений. Как создавать сложные анимации, Flutter с нативной точки зрения. AI

AI-решения, сomputer vision, как построить CI/CD, перенос моделей на мобильные устройства, трендовые архитектуры нейронных сетей.

AI-решения, сomputer vision, как построить CI/CD, перенос моделей на мобильные устройства, трендовые архитектуры нейронных сетей. Design & Product

Как дизайнеры и продакты могут упростить жизнь разработчикам, подходы к дизайн-системам, тестированию продуктовых гипотез.

Как дизайнеры и продакты могут упростить жизнь разработчикам, подходы к дизайн-системам, тестированию продуктовых гипотез. HR

Как построить HR-бренд и создать команду суперменов. Какие требования IT-рекрутинга устарели, а какие остаются актуальными.

Как построить HR-бренд и создать команду суперменов. Какие требования IT-рекрутинга устарели, а какие остаются актуальными. Career & Education

Как выбрать перспективное направление с нуля. Какие навыки развивать, чтобы становиться дороже и где искать работу с зарплатой 800к мечты.

Как выбрать перспективное направление с нуля. Какие навыки развивать, чтобы становиться дороже и где искать работу с зарплатой 800к мечты. Management

Методики управления IT-проектами. Кейсы компаний по решению нестандартных задач, истории успехов и провалов.

Методики управления IT-проектами. Кейсы компаний по решению нестандартных задач, истории успехов и провалов. Digital marketing & Сontent

Работа с инфлюенсерами, контекст, таргет, SMM, SEO/ASO, тренды продвижения цифровых продуктов.

Подробности и мероприятии и условиях участия — на сайте конференции.