Международная специализированная выставка-форум УПАКОВКА-2022

С 25 по 27 января 2022 года в Москве состоится 29-я Международная специализированная выставка упаковочных технологий «Переработка, упаковка, печать».
Выставка upakovka — отраслевое бизнес-мероприятие, посвящённое упаковочному оборудованию, готовой упаковке, упаковочным материалам, технологическим решениям и вторичной переработке.
Экспозиция выставки отражает актуальные мировые тенденции и поддерживает следующие направления:
На мероприятии будут организованы две зоны деловой программы innovationparc, 9 тематических конференций, более 70 спикеров.
Тематика мероприятия:
Подробности и условия участия на сайте мероприятия.
Место проведения: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».
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