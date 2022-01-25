25 янв 2022

Международная специализированная выставка-форум УПАКОВКА-2022

Международная специализированная выставка-форум УПАКОВКА-2022

С 25 по 27 января 2022 года в Москве состоится 29-я Международная специализированная выставка упаковочных технологий «Переработка, упаковка, печать».

Выставка upakovka — отраслевое бизнес-мероприятие, посвящённое упаковочному оборудованию, готовой упаковке, упаковочным материалам, технологическим решениям и вторичной переработке.

Экспозиция выставки отражает актуальные мировые тенденции и поддерживает следующие направления:

  • PRINT FOR PACKAGING
  • FILLING TECHNOLOGIES
  • CIRCLE ECONOMY.

На мероприятии будут организованы две зоны деловой программы innovationparc, 9 тематических конференций, более 70 спикеров.

Тематика мероприятия:

  • Упаковочные машины и оборудование
  • Упаковочные материалы, вспомогательные средства для производства упаковки, упаковка и детали упаковки
  • Машины и оборудование для производства упаковки и вспомогательных упаковочных средств
  • Машины и оборудование для производства пищевых продуктов, кондитерских и хлебобулочных изделий
  • Машины и оборудование для производства напитков
  • Машины и оборудование для производства фармацевтической и косметической продукции
  • Средства автоматизации / Компоненты / Вспомогательные устройства.

Подробности и условия участия на сайте мероприятия.

Место проведения: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».

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