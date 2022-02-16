16 фев 2022

Международная выставка-форум «Энергетика», Самара

Международная выставка-форум «Энергетика», Самара

С 16 по 18 февраля состоится 28-ая Международная выставка-форум «Энергетика». Это крупнейший отраслевой выставочный проект Самарского региона.

Тематические разделы выставки:

Энергетическое машиностроение

Электротехническое оборудование

Системы электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения

Котельное оборудование для теплосетей

Оборудование для жилищно-коммунального хозяйства

Энергоаудит. Энергоменеджмент.

Основными темами форума станут вопросы реализации национальных проектов и программ федерального и регионального уровней в области энергетики.

В программе форума запланированы экспертные дискуссии, презентации выполненных на территории Самарской области проектов, изучение лучших российских практик, разработка дорожной карты по реализации программ и инициатив на следующий отчетный период.

Место проведения выставки-форума «Энергетика» — ВК Экспо-Волга (г. Самара, ул. Мичурина 23А).

Подробности — на сайте мероприятия.

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