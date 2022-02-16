Международная выставка-форум «Энергетика», Самара

С 16 по 18 февраля состоится 28-ая Международная выставка-форум «Энергетика». Это крупнейший отраслевой выставочный проект Самарского региона.
Тематические разделы выставки:
Энергетическое машиностроение
Электротехническое оборудование
Системы электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения
Котельное оборудование для теплосетей
Оборудование для жилищно-коммунального хозяйства
Энергоаудит. Энергоменеджмент.
Основными темами форума станут вопросы реализации национальных проектов и программ федерального и регионального уровней в области энергетики.
В программе форума запланированы экспертные дискуссии, презентации выполненных на территории Самарской области проектов, изучение лучших российских практик, разработка дорожной карты по реализации программ и инициатив на следующий отчетный период.
Место проведения выставки-форума «Энергетика» — ВК Экспо-Волга (г. Самара, ул. Мичурина 23А).
Подробности — на сайте мероприятия.
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