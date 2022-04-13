Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности-2022

С 13 по 15 апреля в МВЦ «Казань Экспо» пройдет Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности-2022. Форум является крупнейшим международным событием в области энергетики, энергоэффективности и ресурсосбережения в Приволжском Федеральном округе. Ежегодно мероприятие посещают представители Федеральных органов власти, делегации регионов России, представители стран ближнего зарубежья, представители российской и зарубежной науки, отраслевых министерств и ведомств, руководящий состав и ведущие специалисты промышленных предприятий.

Для участников и гостей Форума ежегодно предлагается актуальная деловая программа, панельные дискуссии, круглые столы, конференции, бизнес-встречи, насыщенные содержательными дискуссиями, которые способствуют продвижению перспективных идей и инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В фокусе дискуссий — обсуждение текущего состояния и перспектив устойчивого развития, поиск оптимальных путей решения насущных проблем и использование открывающихся возможностей путем внедрения прогрессивных решений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Форум проходит при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей. Председателем Организационного комитета Татарстанского международного форума по энергоресурсоэффективности является Алексей Валерьевич Песошин, Премьер-министр Республики Татарстан.

В рамках форума предусмотрены международная специализированная выставка и деловая программа.

Внимание: в связи со сложной эпидобстановкой на фоне пандемии коронавируса в 2020 и 2021 году форум переносился. Подробности о выставке, актуальные даты и форматы проведения необходимо уточнять на сайте выставочного центра.