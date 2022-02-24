IV специализированная выставка «ТатАгроЭкспо»

С 24 по 25 февраля на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо» запланировано проведение IV специализированной сельскохозяйственной выставки достижений АПК — «ТатАгроЭкспо». Организаторами мероприятия являются Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республике Татарстан и акционерное общество «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций».
В этот период в столице Республики Татарстан соберутся более 200 компаний, которые представят участникам выставки обширную тематику экспозиций:
«ТатАгроЭкспо» станет площадкой для эффективного диалога сельхозпроизводителей, представителей науки, бизнеса и отраслевых министерств и ведомств, обмена передовым опытом и повышения профессионального уровня специалистов АПК, переговоров с потенциальными партнерами и презентации новых проектов.
Также на выставке собственные достижения и проекты представят отраслевые научно-образовательные заведения республики, а в блоке малых форм хозяйствования и переработки сельхозпродукции можно будет увидеть и приобрести лучшую продукцию Татарстана.
Главная идея мероприятия заключается в объединении всех представителей АПК России для живого общения, обмена опытом и демонстрации достижений предприятий.
Выставка будет сопровождаться деловой программой, в рамках которой специалисты АПК обсудят самые актуальные вопросы отрасли на сегодняшний день. Она будет включать тематические круглые столы по различным разделам сельского хозяйства, семинары и мастер-классы по актуальным вопросам развития земледелия, животноводства, растениеводства и т.д.
Центральным событием деловой программы станет расширенное заседание Коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, в которой примут участие руководители министерств и ведомств, главы районов, а также руководители агрохолдингов Республики Татарстан.
Подробности о выставке — на официальном сайте мероприятия.
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