2 декабря в 13:00 Казани откроется первый Всероссийский Форум частного домостроения и инвестиций в недвижимость. Место проведения: КРК “Пирамида”. В концертном зале соберутся признанные строители-предприниматели Татарстана и успешные руководители строительных фирм и другие заинтересованные лица.
Участников ждут 10 спикеров, которые поделятся опытом в вопросах инвестирования в загородную недвижимость через ПИФы, легкого сбыта частной недвижимости, контроля качества строительства и ведения проектов.
Хедлайнер мероприятия — Олег Торбосов, предприниматель, основатель агентства элитной недвижимости “Whitewill”, автор бестселлеров: “Путь одного Олега”, “Путь одного агентства».
Подробности о мероприятии и условия участия уточняйте на сайте и по телефону 8 (843) 2 67 22 29.
Организатор: Объединение застройщиков ИЖС.
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