Всероссийский форум частного домостроения

2 декабря в 13:00 Казани откроется первый Всероссийский Форум частного домостроения и инвестиций в недвижимость. Место проведения: КРК “Пирамида”. В концертном зале соберутся признанные строители-предприниматели Татарстана и успешные руководители строительных фирм и другие заинтересованные лица.

Участников ждут 10 спикеров, которые поделятся опытом в вопросах инвестирования в загородную недвижимость через ПИФы, легкого сбыта частной недвижимости, контроля качества строительства и ведения проектов.

Хедлайнер мероприятия — Олег Торбосов, предприниматель, основатель агентства элитной недвижимости “Whitewill”, автор бестселлеров: “Путь одного Олега”, “Путь одного агентства».

Подробности о мероприятии и условия участия уточняйте на сайте и по телефону 8 (843) 2 67 22 29.

Организатор: Объединение застройщиков ИЖС.