01 дек 2021

Архитектурно-строительный форум «Казаныш»

Архитектурно-строительный форум «Казаныш»

С 1 по 3 декабря в Казани на площадке «Ак Барс ретро карс» пройдет архитектурно-строительный форум.
Главная цель форума — повышение уровня компетенций специалистов, связанных с развитием городской среды, обмен опытом и налаживание деловых контактов.

В программе фестиваля лекции, презентации, выступления спикеров.

В Казанском форуме «Казаныш» примут участие известные архитекторы, разработчики градостроительной документации, мастер-планов, крупнейшие российские девелоперы, инвестиционные компании и организаторы урбан туров по стране.

Отдельная площадка будет отведена под презентации производственных компаний, которые познакомят гостей форума с современными материалами и новыми технологиями.

Ожидаемое количество участников 250 — 300 человек. В их числе Казанские архитектурные компании и застройщики, а так же архитектурные команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и других городов России.

Организатор проведения форума МБУ «Институт развития города». Мероприятие проводится при поддержке мэрии г. Казани.

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