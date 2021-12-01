Архитектурно-строительный форум «Казаныш»

С 1 по 3 декабря в Казани на площадке «Ак Барс ретро карс» пройдет архитектурно-строительный форум.
Главная цель форума — повышение уровня компетенций специалистов, связанных с развитием городской среды, обмен опытом и налаживание деловых контактов.
В программе фестиваля лекции, презентации, выступления спикеров.
В Казанском форуме «Казаныш» примут участие известные архитекторы, разработчики градостроительной документации, мастер-планов, крупнейшие российские девелоперы, инвестиционные компании и организаторы урбан туров по стране.
Отдельная площадка будет отведена под презентации производственных компаний, которые познакомят гостей форума с современными материалами и новыми технологиями.
Ожидаемое количество участников 250 — 300 человек. В их числе Казанские архитектурные компании и застройщики, а так же архитектурные команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и других городов России.
Организатор проведения форума МБУ «Институт развития города». Мероприятие проводится при поддержке мэрии г. Казани.
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