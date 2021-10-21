Международная Неделя Моды Volga Fashion Week

С 21 по 24 октября, в рамках главного fashion-события этой осени, Казань получит возможность погрузиться в настоящий мир концептуальной моды. Местом проведения выбрана одна из самых крупных площадок Казани — Ак Барс Арена, расположенная по адресу г. Казань, проспект Ямашева, 115А.

Международная Неделя Моды Volga Fashion Week — это идеальная площадка для ценителей моды и по-настоящему талантливых людей̆, которые готовы громко заявить о себе. На протяжении четырех модных дней свои коллекции покажут более 50 российских дизайнеров. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Осетия, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Самара, Тольятти, Ульяновск, Ярославль, Владимир, Йошкар-Ола — и это только часть городов-участников предстоящего события.

Концепция нового сезона сосредоточена на теме энергии мысли и внутренней экологичности человека. Также в рамках Volga Fashion Week открыт набор для практикующих дизайнеров одежды -выпускников и студентов профильных ВУЗов для участия в показе, что однозначно поможет начинающим талантам проявить себя в мире моды и красоты.

Мероприятие в Казани станет седьмым модным показом от Volga Fashion Week. В прошлом году участниками стали более 1000 человек, на подиум вышли участники знаменитых коллабораций и звездные поклонники моды.

Организатор о мероприятия — Юлиана Благовская, генеральный продюсер Недели Моды Volga Fashion Week (Нижний Новгород, Самара, Казань).

Подробнее о показе в аккаунте @volgafashionweek. , билеты можно приобрести по ссылке.