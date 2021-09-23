Открытие выставки анимационных игрушек «Пресинема»

23 сентября 2021 в Выставочном зале «Манеж» открывается выставка «Пресинема», на которой можно будет узнать, с чего началась эпоха кино и мультипликации, как устроены стереоскоп и теневой театр, что такое тауматроп и зоотроп.

В экспозиции представлено более ста уникальных приборов XIX-XX веков, которые привели к созданию искусства кино и анимации в их современном виде. Это аппараты, позволявшие смотреть небольшие кусочки анимации до появления кинематографа, проекционное оборудование, стереоскопы для демонстрации 3D-изображений, игрушки, основанные на оптическом обмане и многое другое. В Казани ещё никогда ранее не демонстрировались Праксиноскоп-театр, изобретенный отцом анимации Эмилем Рейно, и Кинора — аппарат знаменитых родоначальников кино братьев Люмьер. А некоторые из представленных игрушек уникальны для всей России, среди них аппарат для просмотра панорам Зограскоп, блокнот с кинолентой Филоскоп, анимационные диски Фенакистископ.

Интерактивную часть выставки составляют более двадцати приборов — копии старинных игрушек в увеличенном формате, которые можно двигать, крутить и самостоятельно воспроизводить те самые иллюзии и мультфильмы, которые создавали более века назад.

Автор выставки — Максим Васильев (г. Казань), владелец самого крупного в России собрания анимационных оптических игрушек. Коллекция собиралась на протяжении восьми лет, многие экспонаты привезены из США и Европы.

Вход на экспозицию свободный. Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов. На выставке будут проводиться специальные экскурсии, мастер-классы и лекции по истории анимации.

Выставка продлится до 27 марта 2022 года.