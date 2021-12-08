08 дек 2021

2-ой международный конгресс «Полимеры России и СНГ

2-ой международный конгресс «Полимеры России и СНГ

8-9 декабря 2021 года в Казани пройдут 2-ой международный конгресс и выставка «Полимеры России и СНГ: строительство и модернизация заводов».

Профессиональная площадка соберет производителей базовых полимеров и синтетических каучуков, инициаторов инвестиционных проектов в полимерной отрасли, отраслевые регуляторно-надзорные органы, лицензиаров технологий производства, разработчиков, производителей и поставщиков оборудования, инжиниринговые и проектно-строительные компании, поставщиков услуг. Мероприятие посвящено обсуждению крупнейших инвестиционных проектов полимерной отрасли по строительству и модернизации производственных мощностей, а также обсуждению возможностей повышения эффективности действующих предприятий.

Ключевые темы деловой программы конгресса:

  • Новые вызовы Нефтехимии 2022. Как производителям планировать стратегию и продолжать развиваться в новых мировых и локальных экономических условиях
  • Повышение конкурентоспособности и эффективности действующих производственных мощностей — операционные и технологические возможности для роста
  • Опыт лидеров — как избежать ошибок и добиться успеха. Разбор реализованных проектов строительства, модернизации, оптимизации, повышения производственной и экономической эффективности.
  • Управление рисками и угрозами — дискуссия топ-менеджеров и технических директоров.
  • Строительство, модернизация, ремонты, оптимизация — эксклюзивная выставка, роуд-шоу и технологические презентации передовых решений и технологий для производства базовых полимеров и синтетических каучуков
  • Представление крупнейших проектов строительства и модернизации производств базовых полимеров и синтетических каучуков со сроком реализации 2021-2030 гг. из России и стран СНГ

Подробности на официальном сайте

Контакты

Контактное лицо: Продюсер проекта Дарья Квасницына

Email: dkvasnitsyna@vostockcapital.com

Тел: +7 495 109 9 509 (Москва)

Календарь

Все мероприятия