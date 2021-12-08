2-ой международный конгресс «Полимеры России и СНГ

8-9 декабря 2021 года в Казани пройдут 2-ой международный конгресс и выставка «Полимеры России и СНГ: строительство и модернизация заводов».
Профессиональная площадка соберет производителей базовых полимеров и синтетических каучуков, инициаторов инвестиционных проектов в полимерной отрасли, отраслевые регуляторно-надзорные органы, лицензиаров технологий производства, разработчиков, производителей и поставщиков оборудования, инжиниринговые и проектно-строительные компании, поставщиков услуг. Мероприятие посвящено обсуждению крупнейших инвестиционных проектов полимерной отрасли по строительству и модернизации производственных мощностей, а также обсуждению возможностей повышения эффективности действующих предприятий.
Ключевые темы деловой программы конгресса:
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