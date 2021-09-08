Международный форум «Россия — спортивная держава» — самая крупная площадка взаимодействия представителей спортивной отрасли, учрежденная в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.07.2009 №863.
В 2021 году Форум пройдет с 8 по 11 сентября в Казани форум спорта пройдет в 9-ый раз. Традиционно он соберет более трех тысяч участников, в числе которых руководители международных и всероссийских спортивных федераций и организаций, федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского движения, научных кругов и бизнес-сообщества.
В рамках форума можно посетить спортивный парк. Гостей ждет много интересных площадок, в которых можно принять участие:
Насыщенная программа парка ждет своих гостей. Вход свободный, регистрация не требуется.
Место проведения форума — МФЦ «КазаньЭкспо».
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