Международный форум «Россия – спортивная держава»

Международный форум «Россия — спортивная держава» — самая крупная площадка взаимодействия представителей спортивной отрасли, учрежденная в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.07.2009 №863.



В 2021 году Форум пройдет с 8 по 11 сентября в Казани форум спорта пройдет в 9-ый раз. Традиционно он соберет более трех тысяч участников, в числе которых руководители международных и всероссийских спортивных федераций и организаций, федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского движения, научных кругов и бизнес-сообщества.

В рамках форума можно посетить спортивный парк. Гостей ждет много интересных площадок, в которых можно принять участие:

мастер-классы по настольному теннису, шахматам, скейтбордингу, северной ходьбе, керлингу, бадминтону, фитнес-аэробике, фехтованию и др.

турниры по настольному теннису, шахматам, киберспорту, мас-рестлингу, корэш, футболу, волейболу

интерактивные площадки от федерации кэндо, федерации лучного спорта, федерации женского футбола, Центрального аэроклуба, VR-активности

зона функционального тестирования, выставки, фотозоны и другие активности

Насыщенная программа парка ждет своих гостей. Вход свободный, регистрация не требуется.

Место проведения форума — МФЦ «КазаньЭкспо».