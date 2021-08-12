12-14 августа состоится международный онлайн-форум «100% Татарстан». В этом году тема форума: «Образование. Наука и технологии. Рынок труда».
Полезный опыт получат как педагоги и родители, так и будущие студенты, выпускники вузов и более старшее поколение. Организатором форума является Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан
В течение 3 дней онлайн-мероприятия состоятся выступления более 100 профессионалов в сфере образования, представителей власти, лидеров мнений. В программе лекции, презентации, мастер-классы, дебаты и прямые линии.
Педагоги в ходе форума получат практические знания от своих федеральных и региональных коллег. Это идеальное место для обмена опытом и углубления профессиональных знаний как в формальной обстановке, так и в личном общении.
Отдельный день на форуме будет посвящен поддержке родителей современных дошкольников и школьников. Лучшие педагоги страны поделятся с родителями ценным опытом по воспитанию, развитию ребенка и по выбору его будущего.
Темы обсуждений:
Виртуальная площадка форума будет разделена на 4 сцены. На каждой из них расскажут про определенную ступень обучения и карьеры. Авторизованные зрители во время прямых эфиров могут свободно задавать вопросы в чате.
Программа форума по ссылке.
Деловая программа форума будет доступна также на английском и татарском языках.
Форум абсолютно бесплатный и предполагает 2 формата участия:
— Если вы просто хотите посмотреть трансляции — то просто подключайтесь к эфирам на сайте 100tatarstan.com
— Если же вы хотите участвовать в розыгрыше ценных призов или задать свой вопрос на горячей линии с министром образования — нужно заранее зарегистрироваться на сайте.
Каждый зарегистрированный участник получит сертификат о прохождении интенсива. Такой документ станет неплохим дополнением к резюме специалиста в сфере образования.
Зарегистрироваться на форум
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