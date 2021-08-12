Международный онлайн-форум «100% Татарстан»

12-14 августа состоится международный онлайн-форум «100% Татарстан». В этом году тема форума: «Образование. Наука и технологии. Рынок труда».

Полезный опыт получат как педагоги и родители, так и будущие студенты, выпускники вузов и более старшее поколение. Организатором форума является Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан

В течение 3 дней онлайн-мероприятия состоятся выступления более 100 профессионалов в сфере образования, представителей власти, лидеров мнений. В программе лекции, презентации, мастер-классы, дебаты и прямые линии.

Педагоги в ходе форума получат практические знания от своих федеральных и региональных коллег. Это идеальное место для обмена опытом и углубления профессиональных знаний как в формальной обстановке, так и в личном общении.

Отдельный день на форуме будет посвящен поддержке родителей современных дошкольников и школьников. Лучшие педагоги страны поделятся с родителями ценным опытом по воспитанию, развитию ребенка и по выбору его будущего.

Темы обсуждений:

как и в каком возрасте начинать развитие ребенка

как привить любовь к учебе с малых лет

как правильно пережить вместе с ребенком возрастные кризисы

как выбрать хорошее учебное заведение

каким должен быть хороший педагог и воспитатель

как не выгореть в работе педагогом

как полноценно учить и учиться в условиях пандемии

как эффективно обучать детей в цифровом мире

какие профессии будут актуальны через 10-20-30 лет

когда стоит начинать работать

как успешно совмещать учебу и работу

как найти «работу мечты» в любом возрасте

Виртуальная площадка форума будет разделена на 4 сцены. На каждой из них расскажут про определенную ступень обучения и карьеры. Авторизованные зрители во время прямых эфиров могут свободно задавать вопросы в чате.

Программа форума по ссылке.

Деловая программа форума будет доступна также на английском и татарском языках.

Форум абсолютно бесплатный и предполагает 2 формата участия:

— Если вы просто хотите посмотреть трансляции — то просто подключайтесь к эфирам на сайте 100tatarstan.com

— Если же вы хотите участвовать в розыгрыше ценных призов или задать свой вопрос на горячей линии с министром образования — нужно заранее зарегистрироваться на сайте.

Каждый зарегистрированный участник получит сертификат о прохождении интенсива. Такой документ станет неплохим дополнением к резюме специалиста в сфере образования.

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