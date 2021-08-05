Федеральный форум «Россия - моя история. Новые горизонты»

С 5 по 6 августа в Казани пройдет федеральный форум «Россия — моя история. Новые горизонты». Мероприятие состоится в офлайн-формате с соблюдением всех санитарных норм.

Реализация проекта исторических парков «Россия — Моя история» проходит при поддержке Минпросвещения России.

В течение двух дней будут презентованы успешные общероссийские практики и предложения по обновлению учебных пособий, созданию образовательных и методических центров на базе Исторических парков «Россия — Моя история». Эксперты из разных субъектов Федерации, используя конкретные примеры, поделятся опытом сотрудничества исторических парков с региональными образовательными учреждениями и презентуют новые общероссийские проекты.

Планируется, что в открытии форума примут участие глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин, руководители исторических парков «Россия — моя история», представители региональных министерств образования, Фонда новых форм развития образования.

Эксперты поделятся опытом сотрудничества исторических парков с региональными образовательными учреждениями и презентуют новые общероссийские проекты.

Исторические парки «Россия — моя история» представляют собой масштабные экспозиционные мультимедийные комплексы. Это система мультимедийных исторических парков, в которых панорамно представлена вся история России — с древнейших времен до наших дней. Первый мультимедийный комплекс открылся в 2015 году в Москве. Позже парки появились еще в 20 регионах страны. В настоящее время ведётся строительство объектов в Пятигорске (Ставропольский край) и Владивостоке (Приморский край).

Мультимедийная составляющая всех 23 исторических парков «Россия — моя история» станет основой для новой платформы образования, которая рассчитана на все категории жителей страны.