II Международный нефтегазовый молодежный форум «HackathonOil TECH Challenge2021»

С 8 по 15 июля 2021 года в г. Альметьевск состоится второй Международный нефтегазовый молодежный форум «HackathonOil TECH Challenge2021».

9 июля в открытии официальной части форума участие примет лично Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.

«HOT Challenge — 2021» — это уникальная образовательная площадка, целью которой является выявление и профессиональное развитие прогрессивной команды талантливой молодежи для решения актуальных задач, стоящих перед топливно-энергетическим комплексом России. Программа «HOT Challenge — 2021» включает в себя тренинги, круглые столы, мастер-классы от ведущих профильных экспертов ТЭК и экспертов по вопросам устойчивого развития, прямое общение с руководством нефтегазовых компаний, профильных министерств и ведомств, проведение хакатона, живой нетворкинг.

Ключевая тематика — устойчивое развитие.

Блоки программы:

ТЭК-2021 в контексте глобальной повестки устойчивого развития

Циркуляционная экономика в ТЭК

Инновационное бизнес-мышление

Развитие новых проектов и инициатив в области ТЭК

Для участия в международном конкурсном отборе второго HackathonOil TECH Challenge2021» необходимо подать заявку на портале форума www.ipyforum.ru