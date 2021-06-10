10 июн 2021

Online-конференция с управляющим банка «Открытие» в Республике Татарстан Дамиром Габдулхаковым

Online-конференция с управляющим банка «Открытие» в Республике Татарстан Дамиром Габдулхаковым

10 июня на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит управляющий банка «Открытие» в Республике Татарстан Дамир Габдулхаков (автор его фото на постере: Ксения Добролюбова).

Основные тезисы:

  • Итоги работы банка «Открытие» в 2020 году и планы на 2021 в условиях новой реальности.
  • Ипотека с господдержкой под 6,5% годовых: ожидания и прогнозы по продлению.
  • Бизнес и кредитование: как на фоне пандемии и связанного с ней кризиса изменилась политика сотрудничества банков и компаний.
  • Как низкая ключевая ставка ЦБ повлияла на рынок банковских услуг для физлиц.
  • Пандемия и цифровизация: как изменились принципы работы банка «Открытие».

Задайте свой вопрос Дамиру Габдулхакову прямо сейчас, кликнув по ссылке.

Вопросы можно задавать до 9 июня 2021 года.

Справка:

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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