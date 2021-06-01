Экспедиция «Инновационная Россия» в Иннополисе

1 июня экспедиция «Инновационная Россия» прибывает в Иннополис для неформальной встречи стартапов и инвесторов. На мероприятие, которую проведут организаторы экспедиции Сергей Богданов и Алексей Маликов, приглашаются предприниматели, инвесторы и представители инфраструктуры поддержки.

Участники встречи смогут обменяться опытом и лучшими практиками развития инноваций и предпринимательства. Эксперты поделятся секретами «инвесторской кухни», разберут методики работы с проектами и перспективные направления инвестирования.

Кому стоит принять участие:

Технологические предприниматели и команды стартапов узнают о работе с фондами и частными инвесторами.

Те, кто хотят запустить свой стартап и находятся на стадии идеи, познакомятся с программами поддержки на самых ранних стадиях.

Программа (возможны изменения).

18:30 — 18:40 Приветствие от организаторов

18:40 — 19:30 Правила эффективного общения с инвестором и подготовка питча

Сергей Богданов, CEO YellowRockets

19:30 — 20:20 Питч-сессия проектов

20:20 — 20:30 Нетворкинг-сессия

Место проведения: Университет Иннополис

Иннополис, ул. Университетская, д. 1, аудитория 106