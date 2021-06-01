Экспедиция «Инновационная Россия» в Иннополисе

1 июня экспедиция «Инновационная Россия» прибывает в Иннополис для неформальной встречи стартапов и инвесторов. На мероприятие, которую проведут организаторы экспедиции Сергей Богданов и Алексей Маликов, приглашаются предприниматели, инвесторы и представители инфраструктуры поддержки.
Участники встречи смогут обменяться опытом и лучшими практиками развития инноваций и предпринимательства. Эксперты поделятся секретами «инвесторской кухни», разберут методики работы с проектами и перспективные направления инвестирования.
Кому стоит принять участие:
Программа (возможны изменения).
18:30 — 18:40 Приветствие от организаторов
18:40 — 19:30 Правила эффективного общения с инвестором и подготовка питча
Сергей Богданов, CEO YellowRockets
19:30 — 20:20 Питч-сессия проектов
20:20 — 20:30 Нетворкинг-сессия
Место проведения: Университет Иннополис
Иннополис, ул. Университетская, д. 1, аудитория 106
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