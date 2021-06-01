С 1 по 3 июня в Казани пройдет международный форум «Здоровые города. Здоровое питание детям» с участием российских и зарубежных экспертов, мэров городов, представителей сферы здравоохранения и здорового питания из разных стран.
Он станет первым Евразийским региональным форумом Миланского пакта, координационный совет которого возглавила столица Татарстана.
Программа форума, который пройдет в онлайн- и офлайн-форматах, включает рабочие сессии, круглые столы, лектории, мастер-классы, а также познавательные экскурсии.
1 июня с 11:00 до 15:30 на площадке перед Дворцом земледельцев состоится общегородской семейный праздник «Школьный пикник» с лекциями о ПП и творческими мастер-классами. Модератором мероприятия станет известная телеведущая Тутта Ларсен.
2 и 3 июня будут проходить рабочие сессии, пленарные дискуссии и круглые столы, посвященные работе по укреплению общественного здоровья на муниципальном уровне с обсуждением опыта разных регионов. Присоединиться к мероприятиям деловой части форума можно в онлайн-формате по ссылке
Деловая программа форума
2 ИЮНЯ, 2021
10.00 — 11.00 Официальное открытие Форума
11.00 — 13.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Пищевые привычки. Экология питания как проблема развития будущего»
11.00 — 13.00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ Пленарная сессия с участием представителей ВОЗ «Укрепление общественного здоровья в Европейском регионе. Опыт национальных сетей»
14:00 — 16:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ МЭРОВ «Здоровое питание детям. Лучшие практики организации питания»
14.00 — 16.30 СЕКЦИЯ 1 «Мотивация в формировании здорового образа жизни»
14.00 — 16.30 СЕКЦИЯ 2 «Создание здоровой городской среды»
16:00 — 16:30 Подведение итогов. Принятие Декларации
3 ИЮНЯ, 2021
10.00 — 12.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Мы создаем вкусное детство»
10.00 — 13.00 ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ И КРУГЛЫЙ СТОЛ «Здоровые города. Проблемы и перспективы работы по укреплению общественного здоровья на муниципальном уровне (здоровое питание, развитие физической активности населения, сохранение и укрепление психического здоровья)»
12.00 — 13.00 ВОРКШОП «Обзор сети Миланского пакта городской продовольственной политики»
13.00 — 14.00 ДОКЛАДЫ ОТ АССОЦИАЦИЙ
14.40 — 16.00 МАСТЕР-КЛАСС. ВОВЛЕЧЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ ЛЮДЕЙ К ЗОЖ И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ: «I LOVE SUPERSPORT» И «IRONSTAR».
Организаторами форума выступают Мэрия Казани совместно с Министерством здравоохранения РТ, Ассоциацией «Здоровые города, районы и поселки» и АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани». Форум проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения и Миланского пакта городской продовольственной политики.
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