Международный форум «Здоровые города. Здоровое питание детям»

С 1 по 3 июня в Казани пройдет международный форум «Здоровые города. Здоровое питание детям» с участием российских и зарубежных экспертов, мэров городов, представителей сферы здравоохранения и здорового питания из разных стран.

Он станет первым Евразийским региональным форумом Миланского пакта, координационный совет которого возглавила столица Татарстана.

Программа форума, который пройдет в онлайн- и офлайн-форматах, включает рабочие сессии, круглые столы, лектории, мастер-классы, а также познавательные экскурсии.

1 июня с 11:00 до 15:30 на площадке перед Дворцом земледельцев состоится общегородской семейный праздник «Школьный пикник» с лекциями о ПП и творческими мастер-классами. Модератором мероприятия станет известная телеведущая Тутта Ларсен.

2 и 3 июня будут проходить рабочие сессии, пленарные дискуссии и круглые столы, посвященные работе по укреплению общественного здоровья на муниципальном уровне с обсуждением опыта разных регионов. Присоединиться к мероприятиям деловой части форума можно в онлайн-формате по ссылке

Деловая программа форума

2 ИЮНЯ, 2021

10.00 — 11.00 Официальное открытие Форума

11.00 — 13.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Пищевые привычки. Экология питания как проблема развития будущего»

11.00 — 13.00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ Пленарная сессия с участием представителей ВОЗ «Укрепление общественного здоровья в Европейском регионе. Опыт национальных сетей»

14:00 — 16:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ МЭРОВ «Здоровое питание детям. Лучшие практики организации питания»

14.00 — 16.30 СЕКЦИЯ 1 «Мотивация в формировании здорового образа жизни»

14.00 — 16.30 СЕКЦИЯ 2 «Создание здоровой городской среды»

16:00 — 16:30 Подведение итогов. Принятие Декларации

3 ИЮНЯ, 2021

10.00 — 12.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Мы создаем вкусное детство»

10.00 — 13.00 ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ И КРУГЛЫЙ СТОЛ «Здоровые города. Проблемы и перспективы работы по укреплению общественного здоровья на муниципальном уровне (здоровое питание, развитие физической активности населения, сохранение и укрепление психического здоровья)»

12.00 — 13.00 ВОРКШОП «Обзор сети Миланского пакта городской продовольственной политики»

13.00 — 14.00 ДОКЛАДЫ ОТ АССОЦИАЦИЙ

14.40 — 16.00 МАСТЕР-КЛАСС. ВОВЛЕЧЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ ЛЮДЕЙ К ЗОЖ И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ: «I LOVE SUPERSPORT» И «IRONSTAR».

Организаторами форума выступают Мэрия Казани совместно с Министерством здравоохранения РТ, Ассоциацией «Здоровые города, районы и поселки» и АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани». Форум проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения и Миланского пакта городской продовольственной политики.