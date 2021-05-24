«Неделя предпринимательства» в Республике Башкортостан

В 2021 году «Неделя предпринимательства» в Республике Башкортостан запланирован с 24 по 28 мая в Доме инновационного предпринимательства «Фабрика будущего».

В программе — более десятка треков по различным темам: креативные индустрии, успешные стартапы, практические семинары финансовым вопросам и маркетингу, социальному предпринимательству и другие.

Тематический день организует региональное отделение «Опоры России». Специально для консультации предпринимателей запланирована работа «Открытой приемной», а представители масс-медиа смогут принять участие в пресс-туре на «Фабрику будущего».

На протяжении «Недели предпринимательства» будет работать онлайн студия со спикерами и офлайн площадки. Все мероприятия будут транслироваться на Ютуб-канале Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству.

Желающие принять участие на мероприятии могут пройти регистрацию по ссылке