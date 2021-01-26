Ingredients Russia 2021

Ingredients Russia — это единственная в России специализированная международная выставка пищевых ингредиентов.



Участники выставки: свыше 110 российских и зарубежных производителей и поставщиков пищевых добавок, ароматизаторов, сырья, микроингредиентов, технологических вспомогательных средств и решений для производства продуктов питания и напитков.

Среди компаний-участников: Biostar, El Nasr for Gelatin, Enders, Ingredients Specialties, Lacto Product, Martin Bauer, Precheza, Semix Pluso Spol. S R.O, V.T. Foods Pvt Ltd, Аметис, Амурагроцентр, Амурский Гостинец, Баргус Трейд, Брабендер, Вистерра, Вип Трэйд, Гиорд, НаДо, Кабат, Милкпро Урал, НД-Техник, Основной продукт, СЛР Кемикал и многие другие. На выставке Ingredients Russia также широко представлены производители пищевых ингредиентов из Китая.

Посетители выставки: руководители и коммерческие директора торговых предприятий, специализирующихся на поставках продукции для пищевых производств, технологи и менеджеры по закупкам компаний-производителей продуктов питания и напитков, предприятий общественного питания, отвечающие за выбор пищевых ингредиентов и их поставщиков.

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

• Сырье, готовые ингредиенты и смеси для мясного производства

• Сырье, готовые ингредиенты и смеси для кондитерского и хлебобулочного производства

• Сырье, готовые ингредиенты и смеси для рыбного производства

• Сырье, готовые ингредиенты и смеси для напитков

• Сырье, готовые ингредиенты и смеси для молочного производства

• Сырье, готовые ингредиенты и смеси для бакалейной продукции

Страница мероприятия.