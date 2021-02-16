16 фев 2021

HR: наше время. Люди & технологии

События 2020 года спровоцировали тот самый технологический рывок, на который уже не один год решались многие организации. Будущее — за гибкими форматами работы, и безусловный мейнстрим, который пандемия лишь усилила, — дистанционный режим и стремительно возросшая необходимость цифровых технологий, а это касается не только инновационных компаний.

Каждый день приносит новые вызовы для HR, новые требования и ограничения от регулятора, новые правила игры для бизнеса. Сейчас на повестке руководителя — грамотно адаптироваться, расставить приоритеты и определить бизнес-процессы, рентабельные дляроботизации и перевода в цифровой формат.

Forbes Congress представляет онлайн-мероприятие для всех, кому актуальны тренды в HR.

Аудитория мероприятия:

  • Топ-менеджмент российских и международных работодателей
  • Представители консалтинговых, юридических компаний и кадровых агентств, аналитики и эксперты отрасли
  • HR-директора, руководители департаментов по управлению персоналом, цифровой трансформации, менеджеры и эксперты по кадровым вопросам
  • Крупнейшие информационные агентства, федеральные и отраслевые СМИ

Участие бесплатное, регистрация обязательна.

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