PR+ Forum 2021 - всероссийский форум профессионалов сферы PR

Трансформация коммуникаций и мира вокруг становится повседневной реальностью. 2020 год изменит многое. Сфера PR как никакая другая почувствует на себе все перемены в экономике, общественных настроениях и бытовых привычках людей по всему миру. Сейчас мы не знаем, как закончится этот год, но в феврале 2021 профессионалы PR вновь соберутся в Москве, на Всероссийский форум PR директоров — PR+ Forum, для всестороннего анализа произошедшего и выработки стратегии дальнейших действий.
В ПРОГРАММЕ PR+ FORUM 2021:
Подробнее — на сайте организаторов.
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