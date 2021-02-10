PR+ Forum 2021 - всероссийский форум профессионалов сферы PR

Трансформация коммуникаций и мира вокруг становится повседневной реальностью. 2020 год изменит многое. Сфера PR как никакая другая почувствует на себе все перемены в экономике, общественных настроениях и бытовых привычках людей по всему миру. Сейчас мы не знаем, как закончится этот год, но в феврале 2021 профессионалы PR вновь соберутся в Москве, на Всероссийский форум PR директоров — PR+ Forum, для всестороннего анализа произошедшего и выработки стратегии дальнейших действий.



В ПРОГРАММЕ PR+ FORUM 2021:

Это кризис или новая норма? Что реально изменил в коммуникациях и жизни 2020 год?

Как создать единый tone of voice в общении со всеми целевыми аудиториями, во всех каналах у различных департаментов?

Разбор практики продвижения в различных цифровых каналах

Антикризисный пиар на фоне падения выручки и общего экономического спада

Фейки и постправда — стратегия выживания в токсичном информационном поле и борьба с fake news

Трансформация профессии. Кем надо быть и что надо знать, чтобы оставаться на плаву?

Контент для внутренних коммуникаций: что может быть интересно сотрудникам в нынешней ситуации повсеместного кризиса?

Прозрачность как новая норма. Сложности трансформации в российских реалиях и проблема утечек информации в прозрачном мире

NEW! Специальный день 10 февраля: PR в сфере В2B

Подробнее — на сайте организаторов.