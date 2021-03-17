СПГ Конгресс Россия 2021

СПГ Конгресс — это признанная экспертная площадка для диалога и поиска решений для развития одного из самых стратегически важных направлений в газовой индустрии — производства и становления рынка сжиженного природного газа (СПГ).

Ежегодно Конгресс объединяет около 250 ключевых российских и зарубежных компаний, участвующих в строительстве крупно-, средне- и малотоннажных заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Регистрация на 7-й международный «СПГ Конгресс Россия 2021» открыта! Мероприятие пройдет в Москве (отель Балчуг Кемпински) 17-18 марта 2021 года.

Генеральный спонсор: Газпромбанк Золотой спонсор: TechnipFMC Серебряные спонсоры: Nikkiso, Solar Turbines Бронзовые спонсоры: Sulzer, Baker Hughes, Air Products, Endress+Hauser Спонсор видеороликов: FORNOVO GAS

Ключевые направления работы Конгресса 2021:

2 стратегических дня: крупно-, средне- и малотоннажные СПГ-проекты

Дебаты лидеров индустрии! Трансформация глобального рынка СПГ: влияние России на механизмы ценообразования

Новости операторов: статус и новости действующих и планируемых проектов

Новое! Бункеровка СПГ: какие факторы поспособствуют успешному развитию индустрии?

СПГ в качестве топлива: точки роста и векторы развития

Российские и иностранные решения для реализации СПГ-проектов. Практические примеры

Использование СПГ для газификации регионов

30+ часов делового и неформального общения: встречи один-на-один по заранее согласованному графику, деловые обеды, кофе-брейки, интерактивные дискуссии

Коктейльный прием для участников Конгресса — возможность продолжить общение с коллегами и потенциальными партнёрами в неофициальной обстановке и многое другое.

Подробнее — на сайте организаторов.