СПГ Конгресс — это признанная экспертная площадка для диалога и поиска решений для развития одного из самых стратегически важных направлений в газовой индустрии — производства и становления рынка сжиженного природного газа (СПГ).
Ежегодно Конгресс объединяет около 250 ключевых российских и зарубежных компаний, участвующих в строительстве крупно-, средне- и малотоннажных заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ).
Регистрация на 7-й международный «СПГ Конгресс Россия 2021» открыта! Мероприятие пройдет в Москве (отель Балчуг Кемпински) 17-18 марта 2021 года.
Генеральный спонсор: Газпромбанк Золотой спонсор: TechnipFMC Серебряные спонсоры: Nikkiso, Solar Turbines Бронзовые спонсоры: Sulzer, Baker Hughes, Air Products, Endress+Hauser Спонсор видеороликов: FORNOVO GAS
Ключевые направления работы Конгресса 2021:
Подробнее — на сайте организаторов.
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