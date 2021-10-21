ХV Конференция "Нефтегазовый сервис в России", Нефтегазсервис-2021

21 октября 2021 года, в Москве состоится XV конференция «Нефтегазовый сервис в России» (НЕФТЕГАЗСЕРВИС — 2021).

Традиционная площадка для встреч руководителей геофизических, буровых предприятий, а также компаний, занятых ремонтом скважин. Подрядчики в неформальной обстановке обсуждают актуальные вопросы со своими заказчиками — нефтегазовыми компаниями.

Участники конференции устанавливают новые полезные контакты, обмениваются мнениями о ситуации на нефтесервисном рынке, обсуждают вопросы, возникающие в процессе взаимодействия нефтегазовых компаний со своими подрядчиками. На конференции выступают кураторы нефтесервисного блока ВИНК и руководители крупных геофизических и буровых компаний, а также компаний по ремонту скважин.

Обсуждаются слабые места российского нефтесервиса, проблемы обеспечения нефтесервиса материально-техническими ресурсами, вопросы взаимодействия заказчиков и сервисных подрядчиков.

Основные вопросы для обсуждения: