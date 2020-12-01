Бизнес-миссия Made in Uzbekistan в Казань

1 и 2 декабря 2020 года в отеле «Корстон» в Казани будет организована бизнес-миссия Made in Uzbekistan. Гости мероприятия познакомятся с культурой Узбекистана, попробуют традиционный плов из казана, самсу и национальное вино и узнают, как сегодня меняется и развивается страна: в «Корстоне» будет представлена продукция современных узбекских производителей, пройдет фэшн-показ и презентация шелковых ковров. В рамках деловой программы бизнес-миссии за два дня пройдет более 20 мероприятий: панельные дискуссии и круглые столы, презентации на темы экспортного потенциала Узбекистана и широких возможностей для инвестиционных проектов, встречи узбекских производителей с российскими предпринимателями. Для очного или онлайн-участия в деловой программе необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта.

«Узбекистан активно развивает экономические отношения с другими странами, в производстве появляются новые направления, увеличивается экспортный потенциал, растет количество туристов, которые посещают Самарканд, Бухару, Ташкент и другие исторические места. И мы хотим, чтобы россияне познакомились с нашей страной поближе, узнали, чем мы живем. Гости мероприятия в Казани увидят, что мы производим, познакомятся с нашей продукцией, а у предпринимателей будет возможность пообщаться с потенциальными поставщиками и обсудить сотрудничество», — рассказывает директор Агентства продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Улугбек Мурадов.

Участие в бизнес-миссии примут представители более 100 компаний, ориентированных на экспорт: производители сельскохозяйственной продукции, меховых изделий, обуви, джинсовой ткани и трикотажа, бытовой техники и электроники, оборудования для трансформаторных подстанций, а также винодельческие компании. Доля экспорта во внешнеторговом обороте Узбекистана увеличивается с каждым годом. В 2019 году экспорт достиг 13 677,0 млн. долларов США, темпы роста — 45,5 %.

Цели проекта Made in Uzbekistan — продемонстрировать продукцию узбекских предприятий, повысить экспортный потенциал страны и выстроить долгосрочное сотрудничество с зарубежными странами. За два года его существования были организованы бизнес-миссии в Индию, Беларусь, Таджикистан, Афганистан и Туркменистан. В России проект представлен впервые: в его рамках уже прошла «Зеленая неделя» в Самаре, в дальнейшем планируются мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге. Организатором Made in Uzbekistan выступает Агентство по продвижению экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.

В период пандемии в отеле «Корстон» предусмотрено соблюдение всех требований Роспотребнадзора.