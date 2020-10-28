Международная выставка-продажа АРТ-ГАЛЕРЕЯ.КАЗАНЬ

«Арт-галерея. Казань» — площадка для популяризации творчества мастеров народного промысла, работ современных художников и скульпторов, точка пересечения идей, креатива, современного искусства и традиционных национальных ремесел.
Почему стоит посетить выставку:
На выставке АРТ-галерея.Казань вы попадете в среду единомышленников, вдохновитесь новыми идеями и сможете пообщаться в уникальной атмосфере творчества.
Организатор — Казанский арт-салон изобразительного искусства, скульптуры, художественных промыслов. Место проведения: ВЦ «Казанская ярмарка».
Подробности — на сайте.
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