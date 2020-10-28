28 окт 2020

Международная выставка-продажа АРТ-ГАЛЕРЕЯ.КАЗАНЬ

«Арт-галерея. Казань» — площадка для популяризации творчества мастеров народного промысла, работ современных художников и скульпторов, точка пересечения идей, креатива, современного искусства и традиционных национальных ремесел.

Почему стоит посетить выставку:

  • возможность ознакомиться с уникальными авторскими работами, представленные художниками, скульпторами, фотографами и мастерами народных промыслов — и приобрести их.
  • возможность познакомиться и пообщаться лично с мастерами искусств, узнать об их творческом пути и планах.
  • стать участником серии мастер-классов по акварельной живописи, скульптурной живописи, росписи пряников, вязанию, мокрому валянию, вышивке лентами, декорированию украшений в технике декупаж, прядению на веретене и другим видам декоративно- прикладного искусства.

На выставке АРТ-галерея.Казань вы попадете в среду единомышленников, вдохновитесь новыми идеями и сможете пообщаться в уникальной атмосфере творчества.

Организатор — Казанский арт-салон изобразительного искусства, скульптуры, художественных промыслов. Место проведения: ВЦ «Казанская ярмарка».

Подробности — на сайте.

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