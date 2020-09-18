18 сен 2020

Торжественная церемония вступления Р.Н. Минниханова в должность Президента Республики Татарстан

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Торжественная церемония вступления в должность Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова состоится 18 сентября 2020 года. Церемония пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева (Казань).

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