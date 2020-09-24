24 сен 2020

Конференция «Итоги пандемии: курс на эффективный девелопмент»

Конференция «Итоги пандемии: курс на эффективный девелопмент»

Эволюция ставит главным условием развития и роста — гибкость в адаптации к переменам. Но рынке недвижимости работают свои законы — выживают крупнейшие и самые устойчивые компании. Как стать большим, устойчивым и гибким одновременно? Поговорим с теми, кто уже добился этого уникального сочетания, на закрытом офлайн-заседании!

В программе выступления экспертов, стратегов и тактиков в области решения следующих задач:

  • Управление проектами
  • Управление человеческим капиталом
  • Управление продажами
  • Управление закупками
  • Управление маркетингом и коммуникациями


Недвижимость в России: курс на эффективное управление

Модератор: Игнат Бушухин, главный редактор «РБК-Недвижимость»

Спикеры:

  • Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства РФ
  • Артем Федорко, Председатель Правления Банк «Дом.РФ»
  • Татьяна Жаркова, генеральный директор Ассоциации ФинТех; председатель Экспертного совета участников финансового рынка по оценке инновационных финансовых сервисов и технологий, образованного по инициативе Банка России
    Рустам Топчиев, заместитель генерального директора MR Group
  • Сергей Матюхин, генеральный директор KR Properties
  • Эльвира Галяутдинова, коммерческий директор #СУВАРСТРОИТ
  • Представитель ПСБ

Управление девелоперской компанией: управленческие итоги пандемии от лидеров рынка

Модератор: Игнат Бушухин, главный редактор «РБК-Недвижимость»

    Спикеры:

    • Антон Елистратов, генеральный директор группы «Самолет»
    • Марина Заболотнева, заместитель генерального директора, финансовый и административный директор ГК «МИЦ»
    • Максим Гейзер, генеральный директор девелоперской группы Stone Hedge
    • Татьяна Тихонова, генеральный директор РГ-Девелопмент
    • Михаил Костыренко, руководитель архитектурно-проектного бюро AP DeVision

    Управление маркетингом и продажами от лидеров рынка: маркетинг и продажи во время и после пандемии

    Модератор: Илья Пискулин, руководитель консалтингового агентства для девелоперов DeVision

    Спикеры:

    • Василий Фетисов, коммерческий директор МосТУ Группы «Эталон»
    • Ольга Тумайкина, коммерческий директор ГК ФСК
    • Диана Нилиповская, директор по продажам ГК «Пионер»
    • Дмитрий Волков, управляющий директор группы «Самолет»
    • Марсель Габдульманов, основатель компании The Architect, диджитал эксперт на рынке недвижимости

    Подробности и регистрация на сайте.

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