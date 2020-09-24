Конференция «Итоги пандемии: курс на эффективный девелопмент»

Эволюция ставит главным условием развития и роста — гибкость в адаптации к переменам. Но рынке недвижимости работают свои законы — выживают крупнейшие и самые устойчивые компании. Как стать большим, устойчивым и гибким одновременно? Поговорим с теми, кто уже добился этого уникального сочетания, на закрытом офлайн-заседании!
В программе выступления экспертов, стратегов и тактиков в области решения следующих задач:
Недвижимость в России: курс на эффективное управление
Модератор: Игнат Бушухин, главный редактор «РБК-Недвижимость»
Спикеры:
Управление девелоперской компанией: управленческие итоги пандемии от лидеров рынка
Модератор: Игнат Бушухин, главный редактор «РБК-Недвижимость»
Спикеры:
Управление маркетингом и продажами от лидеров рынка: маркетинг и продажи во время и после пандемии
Модератор: Илья Пискулин, руководитель консалтингового агентства для девелоперов DeVision
Спикеры:
Подробности и регистрация на сайте.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.