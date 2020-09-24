Конференция «Итоги пандемии: курс на эффективный девелопмент»

Эволюция ставит главным условием развития и роста — гибкость в адаптации к переменам. Но рынке недвижимости работают свои законы — выживают крупнейшие и самые устойчивые компании. Как стать большим, устойчивым и гибким одновременно? Поговорим с теми, кто уже добился этого уникального сочетания, на закрытом офлайн-заседании!



В программе выступления экспертов, стратегов и тактиков в области решения следующих задач:



Управление проектами

Управление человеческим капиталом

Управление продажами

Управление закупками

Управление маркетингом и коммуникациями



Недвижимость в России: курс на эффективное управление

Модератор: Игнат Бушухин, главный редактор «РБК-Недвижимость»



Спикеры:

Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства РФ

заместитель Председателя Правительства РФ Артем Федорко , Председатель Правления Банк «Дом.РФ»

Татьяна Жаркова, генеральный директор Ассоциации ФинТех; председатель Экспертного совета участников финансового рынка по оценке инновационных финансовых сервисов и технологий, образованного по инициативе Банка России

Рустам Топчиев , заместитель генерального директора MR Group

генеральный директор Ассоциации ФинТех; председатель Экспертного совета участников финансового рынка по оценке инновационных финансовых сервисов и технологий, образованного по инициативе Банка России Сергей Матюхин, генеральный директор KR Properties

генеральный директор Properties Эльвира Галяутдинова, коммерческий директор #СУВАРСТРОИТ

коммерческий директор #СУВАРСТРОИТ Представитель ПСБ

Управление девелоперской компанией: управленческие итоги пандемии от лидеров рынка

Модератор: Игнат Бушухин, главный редактор «РБК-Недвижимость»

Спикеры:

Антон Елистратов , генеральный директор группы «Самолет»

генеральный директор группы «Самолет» Марина Заболотнева , заместитель генерального директора, финансовый и административный директор ГК «МИЦ»

Максим Гейзер , генеральный директор девелоперской группы Stone Hedge

Татьяна Тихонова , генеральный директор РГ-Девелопмент

, генеральный директор РГ-Девелопмент Михаил Костыренко, руководитель архитектурно-проектного бюро AP DeVision

Управление маркетингом и продажами от лидеров рынка: маркетинг и продажи во время и после пандемии

Модератор: Илья Пискулин, руководитель консалтингового агентства для девелоперов DeVision



Спикеры:

Василий Фетисов , коммерческий директор МосТУ Группы «Эталон»

, коммерческий директор МосТУ Группы «Эталон» Ольга Тумайкина , коммерческий директор ГК ФСК

Диана Нилиповская , директор по продажам ГК «Пионер»

Дмитрий Волков , управляющий директор группы «Самолет»

Марсель Габдульманов, основатель компании The Architect, диджитал эксперт на рынке недвижимости

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