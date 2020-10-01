Премия Arendator Awards 2020

Оргкомитет премии Arendator Awards сообщает, что к разработке оценочной формы, подключатся международные консалтинговые компании. Они внесут свои коррективы, детализируют, актуализируют и доработают объективную систему оценки объектов, в соответствии с общепринятыми международными стандартами качества объектов коммерческой недвижимости.
В связи с этим назначена официальная дата проведения церемонии награждения Премии Arendator Awards, это будет осень — 1 октября 2020 года.
Напоминаем, что по результатам Премии мы определим не только лучшие объекты и компании рынка, но и составим самый полный и правдивый рейтинг всех объектов коммерческой недвижимости России, который будет обновляться ежегодно!
Приём заявок на участие в Премии продолжается!
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