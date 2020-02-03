Презентация доклада «Регионы Российской Федерации: Республика Татарстан - Цели устойчивого развития» в ООН (онлайн)

Сегодня в штаб-квартире ООН состоится презентация доклада «Регионы Российской Федерации: Республика Татарстан — Цели устойчивого развития». Прямая трансляция из штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке будет доступна сегодня на сайте Официальный Татарстан.
В мероприятии примет участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, который находится в США с рабочим визитом. Модератором мероприятия выступит первый заместитель Председателя Российской ассоциации содействия ООН Алексей Борисов.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратится Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя.
С презентацией «Достижения Республики Татарстан в области устойчивого развития» выступит руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.
Начало мероприятия — сегодня, 3 февраля 2020 года, в 15.00 часов по местному времени (в 23.00 часа по Москве).
Для справки:
Цели устойчивого развития приняты на Генеральной ассамблее ООН 25 сентября 2015 года в рамках Резолюции 70/1 и охватывают широкий спектр глобальных проблем. С ними сталкиваются как развивающиеся, так и развитые страны.
Программа «Регионы России и цели устойчивого развития ООН» — это инструмент продвижения национальных проектов в организациях системы ООН, а также содействие в повышении имиджа и инвестиционной привлекательности регионов России.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.