Презентация доклада «Регионы Российской Федерации: Республика Татарстан - Цели устойчивого развития» в ООН (онлайн)

<video-js data-account="1362235914001" data-player="B1J3DDQJf" data-embed="default" data-application-id="" class="video-js vjs-default-skin vjs-play-button-position-top-left vjs-controls-enabled vjs-workinghover vjs-v7 bc-player-B1J3DDQJf_default bc-player-B1J3DDQJf_default-index-0 vjs-mouse vjs-contextmenu vjs-contextmenu-ui vjs-player-info vjs-errors vjs-plugins-ready vjs-live vjs-has-started vjs-playing not-hover vjs-user-inactive" id="vjs_video_3" tabindex="-1" role="region" aria-label="Video Player" data-video-id="5707950848001" lang="ru-ru"><video tabindex="-1" id="vjs_video_3_html5_api" class="vjs-tech" data-application-id="" data-embed="default" data-player="B1J3DDQJf" data-account="1362235914001" preload="metadata" poster="https://brightcove04pmdo-a.akamaihd.net/1362235914001/1362235914001_5707962897001_5707950848001-vs.jpg?pubId=1362235914001&videoId=5707950848001" src="blob:https://www.un.org/bf264fe5-25bc-4eee-bcd3-5263dc5fcbe5"></video> <script 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aria-labelledby="vjs_video_3_component_430 vjs_video_3_component_430-Uniform">Uniform</option><option id="vjs_video_3_component_430-Dropshadow" value="dropshadow" aria-labelledby="vjs_video_3_component_430 vjs_video_3_component_430-Dropshadow">Dropshadow</option></select></fieldset><fieldset class="vjs-font-family vjs-track-setting"><legend id="captions-font-family-vjs_video_3_component_430" class="">Font Family</legend><select aria-labelledby="captions-font-family-vjs_video_3_component_430"><option id="captions-font-family-vjs_video_3_component_430-ProportionalSansSerif" value="proportionalSansSerif" aria-labelledby="captions-font-family-vjs_video_3_component_430 captions-font-family-vjs_video_3_component_430-ProportionalSansSerif">Proportional Sans-Serif</option><option id="captions-font-family-vjs_video_3_component_430-MonospaceSansSerif" value="monospaceSansSerif" aria-labelledby="captions-font-family-vjs_video_3_component_430 captions-font-family-vjs_video_3_component_430-MonospaceSansSerif">Monospace Sans-Serif</option><option id="captions-font-family-vjs_video_3_component_430-ProportionalSerif" value="proportionalSerif" aria-labelledby="captions-font-family-vjs_video_3_component_430 captions-font-family-vjs_video_3_component_430-ProportionalSerif">Proportional Serif</option><option id="captions-font-family-vjs_video_3_component_430-MonospaceSerif" value="monospaceSerif" aria-labelledby="captions-font-family-vjs_video_3_component_430 captions-font-family-vjs_video_3_component_430-MonospaceSerif">Monospace Serif</option><option id="captions-font-family-vjs_video_3_component_430-Casual" value="casual" aria-labelledby="captions-font-family-vjs_video_3_component_430 captions-font-family-vjs_video_3_component_430-Casual">Casual</option><option id="captions-font-family-vjs_video_3_component_430-Script" value="script" aria-labelledby="captions-font-family-vjs_video_3_component_430 captions-font-family-vjs_video_3_component_430-Script">Script</option><option id="captions-font-family-vjs_video_3_component_430-SmallCaps" value="small-caps" aria-labelledby="captions-font-family-vjs_video_3_component_430 captions-font-family-vjs_video_3_component_430-SmallCaps">Small Caps</option></select></fieldset></div><div class="vjs-track-settings-controls"><button type="button" class="vjs-default-button" title="restore all settings to the default values">Reset<span class="vjs-control-text"> restore all settings to the default values</span></button><button type="button" class="vjs-done-button">Done</button></div></div><button class="vjs-close-button vjs-control vjs-button vjs-icon-cancel" type="button" aria-disabled="false" title="Close Modal Dialog"><span aria-hidden="true" class="vjs-icon-placeholder"></span><span class="vjs-control-text" aria-live="polite">Close Modal Dialog</span></button><p class="vjs-control-text">End of dialog window.</p></div><div class="vjs-overlay 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Сегодня в штаб-квартире ООН состоится презентация доклада «Регионы Российской Федерации: Республика Татарстан — Цели устойчивого развития». Прямая трансляция из штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке будет доступна сегодня на сайте Официальный Татарстан.



В мероприятии примет участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, который находится в США с рабочим визитом. Модератором мероприятия выступит первый заместитель Председателя Российской ассоциации содействия ООН Алексей Борисов.



С приветственным словом к участникам мероприятия обратится Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя.



С презентацией «Достижения Республики Татарстан в области устойчивого развития» выступит руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.



Начало мероприятия — сегодня, 3 февраля 2020 года, в 15.00 часов по местному времени (в 23.00 часа по Москве).



Для справки:

Цели устойчивого развития приняты на Генеральной ассамблее ООН 25 сентября 2015 года в рамках Резолюции 70/1 и охватывают широкий спектр глобальных проблем. С ними сталкиваются как развивающиеся, так и развитые страны.

Программа «Регионы России и цели устойчивого развития ООН» — это инструмент продвижения национальных проектов в организациях системы ООН, а также содействие в повышении имиджа и инвестиционной привлекательности регионов России.