03 фев 2020

Презентация доклада «Регионы Российской Федерации: Республика Татарстан - Цели устойчивого развития» в ООН (онлайн)

Сегодня в штаб-квартире ООН состоится презентация доклада «Регионы Российской Федерации: Республика Татарстан — Цели устойчивого развития». Прямая трансляция из штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке будет доступна сегодня на сайте Официальный Татарстан.

В мероприятии примет участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, который находится в США с рабочим визитом. Модератором мероприятия выступит первый заместитель Председателя Российской ассоциации содействия ООН Алексей Борисов.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратится Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя.

С презентацией «Достижения Республики Татарстан в области устойчивого развития» выступит руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

Начало мероприятия — сегодня, 3 февраля 2020 года, в 15.00 часов по местному времени (в 23.00 часа по Москве).

Для справки:
Цели устойчивого развития приняты на Генеральной ассамблее ООН 25 сентября 2015 года в рамках Резолюции 70/1 и охватывают широкий спектр глобальных проблем. С ними сталкиваются как развивающиеся, так и развитые страны.
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