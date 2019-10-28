Открытая презентация результатов исследования “Казань. Модель идентичности”

28 октября в “Смене” пройдет открытая презентация результатов исследования — “Казань. Модель идентичности”, проводившегося в рамках проекта “Концепция устойчивого развития исторического поселения Казань”. С начала 2019 года группа казанских исследователей искала ответы на вопросы: что представляет собой Казань, как её видят горожане и почему она такая, какая есть сейчас.

На презентации расскажут о том, какие события сформировали образ города, что отличает Казань от других городов и как это отражается в современном пространстве и эмоциональном восприятии города. После презентации результатов исследования начнется обсуждение, в рамках которого исследователи и участники мероприятия спроектируют второй этап работ и определят основные механизмы, чтобы сделать этап прозрачным и понятным для горожан.

Принять участие могут все желающие: горожане, представители креативного бизнеса и городских сообществ, любители городской истории, культуры и современности, представители бизнеса, чья деятельность ориентирована на город и сохранение наследия.

Мероприятие начнется в 19:00.

По адресу: г. Казань ул. Бурхана Шахиди, 7 (Центр современной культуры «Смена»)

Вход — свободный, регистрация по ссылке: https://tsentr-kazani-ustoy-event.timepad.ru/event/1096300/