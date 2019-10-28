28 октября в “Смене” пройдет открытая презентация результатов исследования — “Казань. Модель идентичности”, проводившегося в рамках проекта “Концепция устойчивого развития исторического поселения Казань”. С начала 2019 года группа казанских исследователей искала ответы на вопросы: что представляет собой Казань, как её видят горожане и почему она такая, какая есть сейчас.
На презентации расскажут о том, какие события сформировали образ города, что отличает Казань от других городов и как это отражается в современном пространстве и эмоциональном восприятии города. После презентации результатов исследования начнется обсуждение, в рамках которого исследователи и участники мероприятия спроектируют второй этап работ и определят основные механизмы, чтобы сделать этап прозрачным и понятным для горожан.
Принять участие могут все желающие: горожане, представители креативного бизнеса и городских сообществ, любители городской истории, культуры и современности, представители бизнеса, чья деятельность ориентирована на город и сохранение наследия.
Мероприятие начнется в 19:00.
По адресу: г. Казань ул. Бурхана Шахиди, 7 (Центр современной культуры «Смена»)
Вход — свободный, регистрация по ссылке: https://tsentr-kazani-ustoy-event.timepad.ru/event/1096300/
Мероприятие начнется в 19:00.
По адресу: г. Казань ул. Бурхана Шахиди, 7 (Центр современной культуры «Смена»)
Вход — свободный, регистрация по ссылке: https://tsentr-kazani-ustoy-event.timepad.ru/event/1096300/
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