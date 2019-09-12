12 сент. 2019

Бизнес-бранч "Жилая недвижимость: перезагрузка"

Бизнес-бранч

12 сентября состоится бизнес-бранч на тему: «Жилая недвижимость: перезагрузка», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

Эксперты в сфере строительства жилой недвижимости обсудят следующие ключевые тезисы:

  1. Трудности перехода на эскроу: как устоять на рынке в новых условиях
  2. Инвестиции в «первичку» — есть ли смысл покупать на котловане
  3. Ждать ли роста цен на новостройки в этом году
  4. Ипотека как драйвер роста: ощутил ли рынок снижение ставок
  5. Как найти новые архитектурные решения при создании массовой застройки

Календарь

Все мероприятия