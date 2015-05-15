15 мая 2015

Балет "Дон Кихот" (XXVIII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева)

Балет

Музыка Людвиг Минкус

Балет в 3 действиях (6+)
Хореография Мариуса Петипа и Александра Горского в редакции Владимира Яковлева
Художник-постановщик – ВИКТОР ГЕРАСИМЕНКО (Москва)
Художник по костюмам – ВИКТОРИЯ ХАРХАЛУП (Москва)
Видеопроекции - ДАНИИЛ ГЕРАСИМЕНКО (Москва)

ПОСТАНОВКА 2015 ГОДА

Подробнее...

Календарь

Все мероприятия