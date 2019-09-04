Восточный экономический форум, Владивосток

Основные задачи ВЭФ

Укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти.

Всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала российского Дальнего Востока, а также повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона на российском и международном уровне.

Презентация новых условий инвестирования и ведения бизнеса: территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, государственной поддержки перспективных инвестиционных проектов.

Программа Форума

Ежегодно Восточный экономический форум становится местом обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Россией и другими странами мира.

Мероприятия Форума традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям России с различными странами мира.

В деловую программу Форума входит ряд бизнес-диалогов с ведущими странами — партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН — ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.

Выставки на площадке Форума

В рамках выставочного пространства ВЭФ традиционно представляются конкретные ТОРы, инвестиционные проекты, а также меры, предпринимаемые федеральными и региональными органами власти для развития социально экономического, демографического и инвестиционного потенциала Дальневосточного федерального округа.

Место проведения

Основные мероприятия Восточного экономического форума — 2019 пройдут на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский (г. Владивосток, п. Аякс).

Кампус ДВФУ на острове Русский был построен в 2012 году к Саммиту АТЭС. Сегодня ДВФУ является центральной площадкой для научной и деловой коммуникации российского и международного экспертного сообщества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Первый Восточный экономический форум был проведен на территории ДВФУ в сентябре 2015 года.

ДВФУ — крупнейшее высшее учебное заведение Дальнего Востока России и один из самых динамично развивающихся научно-образовательных центров Азиатско-Тихоокеанского региона. В Дальневосточном федеральном университете учатся более 23 000 студентов из 66 регионов страны, в том числе 3100 иностранных студентов из 67 стран мира. ДВФУ предлагает более 200 образовательных программ. В кампусе Дальневосточного федерального университета проживает более 10 300 человек.

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