11 апр. 2019

9-й Межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир», Пермь

9-й Межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир», Пермь

Форум «Мусульманский мир» проводится ежегодно. Мероприятие носит общественный, национальный и культурный характер. Его главные цели — гармонизация межнациональных и межэтнических отношений в Пермском крае и развитие культуры народов, традиционно исповедующих ислам. На площадках форума эксперты обсуждают актуальные вопросы сохранения и развития исламских традиций, а гости наслаждаются красотой и самобытностью мусульманской культуры.

Форум «Мусульманский мир» — это:

  • стенды Духовных управлений мусульман
  • экспозиция муниципальных образований Пермского края
  • мусульманская атрибутика, предметы декоративно-прикладного творчества и народные промыслы
  • мусульманская одежда, обувь, головные уборы
  • продукты питания стандарта «Халяль»
  • книжные издательства и духовная литература
  • мусульманские учебные заведения

Ключевые темы деловой программы:

  • Пленарное заседание «Ислам и традиционные религии в решении задач духовного и социального благополучия»
  • Секционное заседание «Мусульманское образование»
  • Конференция «Исламский бизнес»
  • Конференция «Практики сохранения и популяризации национальных традиций»
  • Круглый стол «Профилактика терроризма и экстремизма в мусульманской среде»
  • Научно-практическая конференция «Роль мусульманки в обществе»
Вход свободный

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