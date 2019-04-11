9-й Межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир», Пермь

Форум «Мусульманский мир» проводится ежегодно. Мероприятие носит общественный, национальный и культурный характер. Его главные цели — гармонизация межнациональных и межэтнических отношений в Пермском крае и развитие культуры народов, традиционно исповедующих ислам. На площадках форума эксперты обсуждают актуальные вопросы сохранения и развития исламских традиций, а гости наслаждаются красотой и самобытностью мусульманской культуры.
Форум «Мусульманский мир» — это:
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