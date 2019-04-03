Выставка «Золотая Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской империи»

С 3 апреля 2019 года в центре «Эрмитаж-Казань» будет открыта выставка «Золотая Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской империи», которая знакомит с культурой Монгольской империи, но главным образом – с культурой Улуса Джучи (Золотой Орды), крупнейшего государства кочевников в Западной Евразии.

На выставке представлены предметы всаднической и городской культуры монгольских кочевников, пиршественные сосуды, ювелирные украшения, костюмы. Важное место отведено деталям архитектурного декора и образцам буддийской живописи тюрко-монгольского Востока. Памятники нумизматики Золотой Орды дают представление о развитии денежного дела и денежной политики одного из наиболее крупных монгольских государств XIII–XV веков.

В выставке участвуют около 600 экспонатов из коллекций Государственного Эрмитажа, Государственного исторического музея, Астраханского историко-архитектурного музея-заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника, Феодосийского музея древностей, Ялтинского историко-литературного музея, Государственной инспекции историко-культурного наследия Воронежской области, Фонда поддержки и развития научных и культурных программ им. Ш. Марджани, Национального исторического музея Республики Беларусь.

Выставка начнет работать с 3 апреля и завершится 6 октября 2019 г.

Место проведения: Центр «Эрмитаж-Казань» (Казанский Кремль)