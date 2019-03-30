V Всемирный Курултай башкир, Казань

30 марта в Казани состоится V Всемирный Курултай башкир. В торжественном мероприятии, которое пройдет Доме Дружбы народов Татарстана, примут участие представители Аппарата Президента РТ и Республики Башкортостан.

В программе Курултая предусмотрен ряд мероприятий: выставки, показ фильма «Первая Республика», торжественное собрание в честь 100-летия образования Республики Башкортостан, круглый стол Курултая башкир, а также выступление популярной этно-рок группы «Аргымак».

Заседание V Всемирного Курултая состоится 30 марта 2019г. по адресу г. Казань, ул. Павлюхина, 57.

Регистрация гостей и делегатов начинается в 09:00

Всемирный курултай (конгресс) башкир (башк. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы (конгресы)) — международный союз общественных организаций, призванный решать задачи объединения, этнокультурного развития и обновления башкир. Штаб-квартира расположена в столице Республики Башкортостан — городе Уфа.

I Всемирный курултай башкир состоялся 1—2 июня 1995 года в г. Уфе. В нем приняли участие 800 делегатов из республики, 28 субъектов РФ и 19 стран мира.

Подробности мероприятия – по ссылке