V Всемирный Курултай башкир, Казань

30 марта в Казани состоится V Всемирный Курултай башкир. В торжественном мероприятии, которое пройдет Доме Дружбы народов Татарстана, примут участие представители Аппарата Президента РТ и Республики Башкортостан.
В программе Курултая предусмотрен ряд мероприятий: выставки, показ фильма «Первая Республика», торжественное собрание в честь 100-летия образования Республики Башкортостан, круглый стол Курултая башкир, а также выступление популярной этно-рок группы «Аргымак».
Заседание V Всемирного Курултая состоится 30 марта 2019г. по адресу г. Казань, ул. Павлюхина, 57.
Регистрация гостей и делегатов начинается в 09:00
Всемирный курултай (конгресс) башкир (башк. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы (конгресы)) — международный союз общественных организаций, призванный решать задачи объединения, этнокультурного развития и обновления башкир. Штаб-квартира расположена в столице Республики Башкортостан — городе Уфа.
I Всемирный курултай башкир состоялся 1—2 июня 1995 года в г. Уфе. В нем приняли участие 800 делегатов из республики, 28 субъектов РФ и 19 стран мира.
Подробности мероприятия – по ссылке
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