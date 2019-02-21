21 февр. 2019

Бизнес-бранч на тему «Итоги года: рынок риелторских услуг РТ в 2018 году»

Бизнес-бранч на тему «Итоги года: рынок риелторских услуг РТ в 2018 году»

21 февраля состоится бизнес-бранч на тему «Итоги года: рынок риелторских услуг РТ в 2018 году», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

Основные тезисы к обсуждению:

  • Каким оказался 2018 год для рынка риелторских услуг?
  • Каковы главные события, повлиявшие на рынок?
  • Как менялся рынок риелторских услуг: ждать ли сокращения количества участников рынка?

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