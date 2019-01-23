23 янв. 2019

SMART BUSINESS FORUM, Пермь

23 января с 16:00 до 19:00 в Перми состоится конференция для предпринимателей SMART BUSINESS FORUM

В программе:

  • Современные тенденции маркетинга;
  • КАК СЕГОДНЯ УПРАВЛЯТЬ БИЗНЕСОМ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА;
  • Практические инструменты привлечения и удержания клиентов в условиях конкурентного рынка;
  • Презентация универсального маркетингового инструмента с уникальными настройками для вашего бизнеса;
  • Формула продаж — как увеличить выручку компании;
  • Жизненный цикл клиента
  • Презентация франшизы, успешно развивающейся на быстрорастущем рынке.


SMART BUSINESS FORUM — это:

  • Эффективная площадка для встреч, нетворкинга и обмена опытом.
  • Лучшее, что работает в различных бизнесах.
  • Выжимка из практического опыта предпринимателей
  • Подарки для участников форума от партнеров мероприятия


СПИКЕРЫ:

Дмитрий Романов
Учредитель компании Smart Consalting
В прошлом руководитель регионального отделения федеральной лизинговой компании. 12 лет на руководящих должностях.
Партнер компании Global Intellect Service

Алена Филиппова
Эксперт по кросс-маркетингу
Сертифицированный специалист по внедрению программ лояльности
Спикер маркетинговых форумов

Андрей Густомесов
Предприниматель с 11-летним опытом (ритейл, золотодобыча, IT).
Опыт разработки приложений для соцсетей (10 млн. пользователей)
Спикер международных научно-практических конференций в области цифровой экономики
Организатор и спикер бизнес-форумов GIS.

Виктор Инодорцев
Сертифицированный брокер по недвижимости.
Эксперт в области коммуникаций с общественностью и органами власти. Занимался организацией мероприятий регионального и межрегионального масштаба.
Большой опыт в реализации проектов государственно-частного партнерства и социально-значимых проектов регионального значения.

Анастасия Брезгина
В прошлом специалист по маркетингу и рекламе в салоне BMW
10 лет страховой и финансовый брокер
Специалист в сфере аутсорсинга персонала
Собственник интернет-магазина «Изысканные сладости».

Виктор Маценко
Эксперт в управлении коммерческой недвижимостью.
Инвестор.

По вопросам приобретения билетов:

Евгения Малоземова +7(912) 598 00 63.

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