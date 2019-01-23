SMART BUSINESS FORUM, Пермь

23 января с 16:00 до 19:00 в Перми состоится конференция для предпринимателей SMART BUSINESS FORUM

В программе:

Современные тенденции маркетинга;

КАК СЕГОДНЯ УПРАВЛЯТЬ БИЗНЕСОМ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА;

Практические инструменты привлечения и удержания клиентов в условиях конкурентного рынка;

Презентация универсального маркетингового инструмента с уникальными настройками для вашего бизнеса;

Формула продаж — как увеличить выручку компании;

Жизненный цикл клиента

Презентация франшизы, успешно развивающейся на быстрорастущем рынке.



SMART BUSINESS FORUM — это:

Эффективная площадка для встреч, нетворкинга и обмена опытом.

Лучшее, что работает в различных бизнесах.

Выжимка из практического опыта предпринимателей

Подарки для участников форума от партнеров мероприятия



СПИКЕРЫ:

Дмитрий Романов

Учредитель компании Smart Consalting

В прошлом руководитель регионального отделения федеральной лизинговой компании. 12 лет на руководящих должностях.

Партнер компании Global Intellect Service



Алена Филиппова

Эксперт по кросс-маркетингу

Сертифицированный специалист по внедрению программ лояльности

Спикер маркетинговых форумов



Андрей Густомесов

Предприниматель с 11-летним опытом (ритейл, золотодобыча, IT).

Опыт разработки приложений для соцсетей (10 млн. пользователей)

Спикер международных научно-практических конференций в области цифровой экономики

Организатор и спикер бизнес-форумов GIS.



Виктор Инодорцев

Сертифицированный брокер по недвижимости.

Эксперт в области коммуникаций с общественностью и органами власти. Занимался организацией мероприятий регионального и межрегионального масштаба.

Большой опыт в реализации проектов государственно-частного партнерства и социально-значимых проектов регионального значения.



Анастасия Брезгина

В прошлом специалист по маркетингу и рекламе в салоне BMW

10 лет страховой и финансовый брокер

Специалист в сфере аутсорсинга персонала

Собственник интернет-магазина «Изысканные сладости».



Виктор Маценко

Эксперт в управлении коммерческой недвижимостью.

Инвестор.

По вопросам приобретения билетов:

Евгения Малоземова +7(912) 598 00 63.