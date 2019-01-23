SMART BUSINESS FORUM, Пермь

23 января с 16:00 до 19:00 в Перми состоится конференция для предпринимателей SMART BUSINESS FORUM
В программе:
SMART BUSINESS FORUM — это:
СПИКЕРЫ:
Дмитрий Романов
Учредитель компании Smart Consalting
В прошлом руководитель регионального отделения федеральной лизинговой компании. 12 лет на руководящих должностях.
Партнер компании Global Intellect Service
Алена Филиппова
Эксперт по кросс-маркетингу
Сертифицированный специалист по внедрению программ лояльности
Спикер маркетинговых форумов
Андрей Густомесов
Предприниматель с 11-летним опытом (ритейл, золотодобыча, IT).
Опыт разработки приложений для соцсетей (10 млн. пользователей)
Спикер международных научно-практических конференций в области цифровой экономики
Организатор и спикер бизнес-форумов GIS.
Виктор Инодорцев
Сертифицированный брокер по недвижимости.
Эксперт в области коммуникаций с общественностью и органами власти. Занимался организацией мероприятий регионального и межрегионального масштаба.
Большой опыт в реализации проектов государственно-частного партнерства и социально-значимых проектов регионального значения.
Анастасия Брезгина
В прошлом специалист по маркетингу и рекламе в салоне BMW
10 лет страховой и финансовый брокер
Специалист в сфере аутсорсинга персонала
Собственник интернет-магазина «Изысканные сладости».
Виктор Маценко
Эксперт в управлении коммерческой недвижимостью.
Инвестор.
По вопросам приобретения билетов:Евгения Малоземова +7(912) 598 00 63.
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