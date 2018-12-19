Конференция «Контрактная система в сфере закупок – перспективы развития», Пермь

Союз «Пермская торгово-промышленная палата» совместно с Комитетом Пермской ТПП по развитию конкуренции и Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края информирует о проведении 19 декабря 2018 года бесплатной конференции «Контрактная система в сфере закупок – перспективы развития».
В рамках данного мероприятия будут освещены следующие темы:
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