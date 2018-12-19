19 дек. 2018

Конференция «Контрактная система в сфере закупок – перспективы развития», Пермь

Союз «Пермская торгово-промышленная палата» совместно с Комитетом Пермской ТПП по развитию конкуренции и Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края информирует о проведении 19 декабря 2018 года бесплатной конференции «Контрактная система в сфере закупок – перспективы развития».

В рамках данного мероприятия будут освещены следующие темы:

  • обзор последних изменений законодательства РФ в сфере закупок, тенденции 2019 года,
  • цифровые решения в закупках, электронные закупки,
  • сложные вопросы осуществления закупок в сфере строительства,
  • «дробление» закупок – риски заказчиков и поставщиков через призму судебной и административной практики,
  • актуальные вопросы работы в ЕИС (регистрация участников закупок, электронный документооборот, работа с каталогом товаров работ, услуг),
  • развитие региональной информационной системы в сфере закупок, обзор последних изменений регионального законодательства в сфере закупок,
  • сложные вопросы рассмотрения заявок при проведении конкурентных закупок и наиболее распространенные ошибки, допускаемые заказчиком при осуществлении закупок,
  • практика Минфина Пермского края, Пермского УФАС, Прокуратуры Пермского края при осуществлении контрольных мероприятий.
Подробная информация и регистрация по ссылке

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