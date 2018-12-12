12-13 декабря 2018 года в городском округе Самара состоится X ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса» #MyBusinessPlatform.ru
Форум проводится Администрацией городского округа Самара при поддержке Правительства Самарской области. Форум этого года будет посвящён вопросам цифровизации города и региона, развития предпринимательского сообщества, изменениям в налогообложении, перспективным направлениям развития бизнеса.
«Самарская платформа развития бизнеса» станет площадкой для общения более чем 1500 субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Самара, потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей организаций и объединений, заинтересованных в развитии бизнеса на территории города и региона. органов местного самоуправления, специалистов в области развития предпринимательства.
Темы, которые обсудят на Форуме:
Модерацию и сопровождение деловой программы будут обеспечивать федеральные, окружные и региональные модераторы, спикеры и эксперты.
В рамках Форума будет работать зона «бизнес-бизнес», где можно задать вопросы и получить консультации по развитию своего бизнеса, а также будет работать консультационная площадка инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Параллельно будет работать конференция межрегиональной премии в сфере маркетинга и рекламы «VolgaBrand».
Форум будет проходить по адресу: г. Самара, Самарская улица ПО («Лотте Отель Самара»).Регистрация на участие по ссылке
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