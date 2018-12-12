X ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»

12-13 декабря 2018 года в городском округе Самара состоится X ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса» #MyBusinessPlatform.ru

Форум проводится Администрацией городского округа Самара при поддержке Правительства Самарской области. Форум этого года будет посвящён вопросам цифровизации города и региона, развития предпринимательского сообщества, изменениям в налогообложении, перспективным направлениям развития бизнеса.

«Самарская платформа развития бизнеса» станет площадкой для общения более чем 1500 субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Самара, потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей организаций и объединений, заинтересованных в развитии бизнеса на территории города и региона. органов местного самоуправления, специалистов в области развития предпринимательства.

Темы, которые обсудят на Форуме:

Семинар «Легализация теневого сектора экономики. Выйти из тени и остаться в плюсе»;

Круглый стол «Масштабирование бизнеса. Как избежать ошибок при укрупнении своего дела?»;

Круглый стол «Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства местных товаропроизводителей»;

Круглый стол «Опыт работы бизнес-инкубаторов Приволжского федерального округа»;

Обучающий семинар «Основы предпринимательства»;

круглый стол «Маркетинг и реклама в продвижении бизнеса»;

практический семинар «Управленческий потенциал»;

предпринимательская игра «Снежинки»;

конкурс Бизнес-идей. В 18.00 работу Форума завершит официальная церемония награждения региональной премией «Ты-предприниматель».

Модерацию и сопровождение деловой программы будут обеспечивать федеральные, окружные и региональные модераторы, спикеры и эксперты.

В рамках Форума будет работать зона «бизнес-бизнес», где можно задать вопросы и получить консультации по развитию своего бизнеса, а также будет работать консультационная площадка инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Параллельно будет работать конференция межрегиональной премии в сфере маркетинга и рекламы «VolgaBrand».

Форум будет проходить по адресу: г. Самара, Самарская улица ПО («Лотте Отель Самара»).